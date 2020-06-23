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  4. CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevinden uzaklaştırıldı

CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevinden uzaklaştırıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2020 12:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Balıkesir'in Erdek ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevinden uzaklaştırıldı

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde benzinlik bulunan gayrimenkul için "akaryakıt istasyonu yapılması ve intifa hakkı ihalesi" ile "akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi" düzenlendiği bildirildi.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesince, her iki ihalede serbest rekabet ortamının kasıtlı olarak engellenerek sonucu süreç başlamadan belli olacak şekilde planlama yapıldığı ve ihalelerin tek katılımcı ile gerçekleştirilerek planlandığı şekilde sonuçlandırıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onandığı anlaşılmıştır. Belediyenin önemli bir taşınmazı ile ilgili iki ayrı ihale süreci konusunda bizzat mahkeme kararıyla tespit yapılması ve bu kararın onanması üzerine adı geçen Belediye Başkanı, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır."

(AA)

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