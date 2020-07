CHP'li Erdoğdu'dan Can Akın Çağlar açıklaması

"Bir süre sonra Can Bey aradı ve görüşmek istedi. Can Bey bu uzun görüşmede iddialara tek tek cevap verdi. İlerleyen aylarda beni Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir savcı aradı ve görüşmek istedi. Savcı bu görüşmede TBMM'de yaptığım konuşmayı ihbar kabul ederek soruşturma başlattığını söyledi. Ayrıca açıklamalarım dolayısıyla BDDK, Sayıştay ve Başbakanlık Teftiş Kurulunun da soruşturma başlattığını öğrendim. Bu durum bende çalışmalarımın AKP tarafından kötüye kullanıldığı şüphesi doğurdu. Zira 100'ün üzerinde yolsuzluk dosyası açıkladım ve bu dosya dışında başka tek bir dosyada dahi bu işlemler yapılmadı. Bu rahatsız edici durum dolayısıyla bu dosya ile ilgili bir daha konuşmadım."

'PARTİMİZE GÖNÜL VE HİZMET VERMİŞ BÜROKRATLARDAN BİR ATAMA YAPILMASININ DAHA UYGUN OLACAĞINI SÖYLEDİM'

O dönemde iddialardan dolayı Can Akın Çağlar'ın BDDK üyeliğine atanmasına karşı çıktığını ve istifasını istediğini vurgulayan Erdoğdu, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü BDDK bankaları denetleyen bir kurumdu ve Can Bey hakkında yürüyen bir soruşturma vardı. Bu eleştirilerim de sonuç vermiş olmalı ki, Can Bey bu incelemeler tamamlanmadan BDDK'deki görevinden süresi dolmadan istifa etti. O tarihten bu yana kendisiyle iletişimim olmadı. Daha sonra da Can Bey'in bütün bu iddialardan aklandığını öğrendim. Birkaç hafta önce benim de arkadaşım olan Ekrem Bey'in bir danışmanı beni aradı ve Can Akın Çağlar'ı önemli bir pozisyon için düşündüklerini ve benim görüşümün ne olduğunu sordu. Bende yukarıda yazdığım gibi konuyu anlattım. Çok yakından olmasa da Hazinede çalıştığım yıllardan tanıdığımı insan olarak iyi biri olduğunu, o yıllarda etliye sütlüye pek bulaşmayan teknokrat görünümlü biri olduğunu ancak daha önce İslamcı bir finans kuruluşunda yönetici olduğunu ve daha sonra da AKP döneminde yükseldiğini söyledim. Ayrıca partimize gönül ve hizmet vermiş bürokratlardan bir atama yapılmasının daha uygun olacağını söyledim."