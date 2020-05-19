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CHP'li Erol'dan Burhan Kuzu'nun 19 Mayıs ile ilgili tweetine sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 16:09 | Son Güncelleme

AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun 19 Mayıs ile ilgili tweetine CHP'li Gürsel Erol, "Burhan Kuzu,sen kim,Milli Mücadele kim? Sen kimsin kafana göre tarih yazıp,tarihin gerçekliklerini eğip bükmeye çalışıyorsun!" ifadesiyle sert tepki gösterdi.

CHP'li Erol'dan Burhan Kuzu'nun 19 Mayıs ile ilgili tweetine sert tepki

AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, sosyal medyadan 19 Mayıs ile ilgili olarak "Mustafa Kemal Paşa,30 Nisan 1919’da Resmi Gazete’de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir. Mustafa Kemal, Samsun’a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı’nın en parlak subayı olarak çıkmıştır. Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum" mesajını paylaştı.

BURHAN KUZU'YA CHP'Lİ EROL'DAN YANIT!

CHP'li Gürsel Erol, Burhan Kuzu'nun tweetine karşılık "Burhan Kuzu,sen kim,Milli Mücadele kim? Sen kimsin kafana göre tarih yazıp,tarihin gerçekliklerini eğip bükmeye çalışıyorsun! FETÖ’nün kitaplarından, dergilerinden, yayınlarından mı öğrendin sen bu tarihi? Yazıklar olsun bu Cumhuriyet sayesinde geldiğin makamlara,aldığın ünvanlara." ifadesiyle sert tepki gösterdi.


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