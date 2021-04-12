CHP'li eski başkanın cinayet sanığı özel harekatçıya müebbet istemi

Olay, geçen yıl 28 Eylül'de, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Eski arkadaş oldukları belirtilen CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın ile emekli Özel Harekat Polisi Hakan Balcı, bir mekanda karşılaştı. Tartışan Yalçın ve Balcı, otomobille ormanlık alana gitti. İddialara göre Hakan Balcı, burada Hasan Haluk Yalçın'ı tabancayla yaralayıp, boğarak öldürdü. Balcı, sonrasında cesedini yakmak için ormanı ateşe verip, bölgeden ayrıldı.

Çevredekilerin yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale edip söndüren ekipler, vücudunda kısmen yanıklar oluşan Hasan Haluk Yalçın'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yalçın'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hakan Balcı'yı evinde gözaltına aldı. Balcı, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Hakan Balcı hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen davanın ikinci duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık bulunduğu cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katılırken, şikayetçiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.