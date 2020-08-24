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  4. CHP'li eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin silahlı saldırıda yaralandı

CHP'li eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin silahlı saldırıda yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 22:27 | Son Güncelleme

İzmir'in Foça ilçesinde, Menemen eski Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin silahlı saldırıya uğradı.

CHP'li eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin silahlı saldırıda yaralandı

İzmir'in Foça ilçesinde, Menemen eski Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin silahlı saldırıya uğradı. Olayda ayağından yaralanan Şahin, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.15 sıralarında Yeni Foça sahilinde bulunan bir restoranda meydana geldi.

YÜZÜ MASKELİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre, Menemen eski Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, restoranda yemek yediği sırada, kimliği henüz öğrenilemeyen ve yüzü maskeli olduğu ileri sürülen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Şüpheli belinden çıkarttığı tabanca ile Şahin'e ateş açtıktan sonra yaşanan panik ortamından yararlanarak yaya olarak kaçtı. Saldırının ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olayda ayağından vurularak yaralanan Şahin, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Şahin'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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