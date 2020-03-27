HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'li eski milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı

CHP'li eski milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 01:32 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP eski Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

CHP'li eski milletvekili Kadir Gökmen Öğüt koronavirüse yakalandı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "24. Dönem Milletvekilimiz, yakın dostum, canım abim Kadir Gökmen Öğüt’ün korona testi pozitif çıktı. Haber verdi ve bilinmesini istedi. Güçlü bir bünyesi, kocaman bir yüreği vardır. Kadir abi başaracak, hep birlikte başaracağız. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladıİletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!
Anahtar Kelimeler:
CHP Özgür Özel Kadir Gökmen Öğüt koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Belediye Başkanı duyurdu: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

Belediye Başkanı duyurdu: İlk kaybımızı verdik, yayılıyor

Kimlere test yapılmalı? Bakan Koca tek tek sıraladı

Kimlere test yapılmalı? Bakan Koca tek tek sıraladı

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Karantinadan sıkıldı TikTok'a girdi! Seksi dans

Abdurrahim Albayrak'tan mesaj var!

Abdurrahim Albayrak'tan mesaj var!

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

5 yıl önce televizyonda yayınlanmış! Gizli laboratuvarlarda...

İlginizi Çekebilir

Evden çalışmanın püf noktaları

Evden çalışmanın püf noktaları

Antalya'yı karıştıran koronavirüs mesajı!

Antalya'yı karıştıran koronavirüs mesajı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

İstanbul'da 24 aile hekimi ile hemşirenin testi pozitif çıktı

Diğer Haberler
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Polis, kötü davrandığı yaşlı adamdan özür diledi

Son dakika! THY, New York uçuşlarını durdurdu

THY, New York uçuşlarını durdurdu

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 'koronavirüs' genelgesi

Semt pazarlarına 'koronavirüs' düzenlemesi

KKTC’de koronavirüs nedeniyle köyler karantinaya alındı

KKTC’de koronavirüs nedeniyle köyler karantinaya alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi

Bakan Koca duyurdu! Can kaybı 75'e vaka sayısı 3629'a yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.