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CHP’li eski siyasetçi Mustafa Güngör hayatını kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2020 23:07 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tire İlçe Başkanlığı ve İl Genel Meclisi Üyeliği gibi görevlerde bulunan Mustafa Güngör, bugün geçirdiği kalp ameliyatı sonrası fenalaşması üzerine yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

CHP’li eski siyasetçi Mustafa Güngör hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) siyaset yapan ve CHP Tire İlçe Başkanlığı ile İl Genel Meclisi Üyeliği gibi görevlerde bulunan Mustafa Güngör (64) bir süredir kap rahatsızlığı bulunduğu için bugün özel bir hastanede kalp ameliyatı geçirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Geçirdiği kalp ameliyatı sonrası fenalaşan evli ve 2 çocuk babası eski siyasetçi Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güngör'ün cenazesi yarın ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

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