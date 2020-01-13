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  4. CHP’li eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanacak

CHP’li eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 19:00 | Son Güncelleme

Eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz, ’Silahlı terör örgütü üyeliği’nden yargılanacak. Oğuz, FETÖ/PDY’nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla İzmir’de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CHP’li eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanacak

İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz’un avukatının müvekkili hakkındaki tutuklama kararına ilişkin yaptığı itirazı inceleyerek, tutuklama sebeplerinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığı, sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

FETÖ/PDY’nin üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu suçlamasıyla tutuklandıktan sonra Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi’ne konulan CHP’li eski Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Oğuz hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan iddianame hazırlandı. İddianameyi 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Duruşma tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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