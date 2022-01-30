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  4. CHP'li eski vekil Salih Gün koronavirüsten hayatını kaybetti

CHP'li eski vekil Salih Gün koronavirüsten hayatını kaybetti

30.01.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski CHP Kocaeli Milletvekili Salih Gün (76), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

CHP'li eski vekil Salih Gün koronavirüsten hayatını kaybetti

22’nci dönem CHP Kocaeli Milletvekili ve eski Tavşancıl Belediye Başkanı Salih Gün, aralık ayında koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine İstanbul’da bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gördüğü sırada 29 Aralık günü paylaşımda bulunan Salih Gün, 4 doz aşı olduğunu, eşiyle birlikte hastanede tedavi altına alındıklarını yazdı. Durumunun kötüleşmesi üzerine entübe edilen 2 çocuk babası Salih Gün, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Salih Gün'ün eşinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

asa

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kocaeli CHP
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