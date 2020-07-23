CHP'li eski vekil Sinan Aygün: Ayasofya için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öperim

Sinan Aygün, Ayasofya'daki ilk cuma namazı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpüp sözünü yerine getirmek için Cumhurbaşkanlığı makamına yazdığı mektupla ilgili konuştu. Aygün, 2004-2005 yılından bu yana ATO Başkanlığı sırasında da Ayasofya’nın ibadete açılması konusunda çalışmalar yaptığını ve bunu zaman zaman da gündeme getirdiğini söyledi. 2011 yılında milletvekili olunca Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Meclis'e soru önergesi verdiğini anımsatan Aygün, "Bir cevap gelmedi o zaman. 2012 yılında bir canlı yayındayken muhabir arkadaş, ‘Ayasofya’nın açılması konusunda soru önergesi vermiştiniz, bir cevap geldi mi? Niye Tayyip Erdoğan’a çağrı yapıyorsunuz? Ayasofya'yı Tayyip Erdoğan mı kapattı ki o açsın?' diye sordu. 'Ayasofya Atatürk zamanında müze oldu; ama şu anda güçlü bir hükümet ve iktidar var, istiyorsa burayı açabilir' dedim. Televizyondaki psikolojinin etkisiyle ‘açsın burayı gidip elini öpeceğim, açılışta da yanında duracağım' dedim" ifadelerini kullandı.

'DAVET BEKLİYORUM'

Aygün, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından sonra Twitter’da kendisiyle ilgili 'Ayasofya açıldı ne yapacaksın, sözünde duracak mısın?' gibi 1000'e yakın tweet atıldığını hatırlatarak şöyle konuştu: