HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP'li eski vekil Sinan Aygün: Ayasofya için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öperim

CHP'li eski vekil Sinan Aygün: Ayasofya için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öperim

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.07.2020 14:57 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Odası (ATO) eski başkanı ve CHP eski milletvekili Sinan Aygün, Ayasofya'daki ilk cuma namazı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpüp sözünü yerine getirmek için davet beklediğini söyledi. Aygün, "Ayasofya için bu el öpülür. Kimin eli olursa olsun kim açtıysa eli öpülür" dedi.

CHP'li eski vekil Sinan Aygün: Ayasofya için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öperim

Sinan Aygün, Ayasofya'daki ilk cuma namazı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpüp sözünü yerine getirmek için Cumhurbaşkanlığı makamına yazdığı mektupla ilgili konuştu. Aygün, 2004-2005 yılından bu yana ATO Başkanlığı sırasında da Ayasofya’nın ibadete açılması konusunda çalışmalar yaptığını ve bunu zaman zaman da gündeme getirdiğini söyledi. 2011 yılında milletvekili olunca Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Meclis'e soru önergesi verdiğini anımsatan Aygün, "Bir cevap gelmedi o zaman. 2012 yılında bir canlı yayındayken muhabir arkadaş, ‘Ayasofya’nın açılması konusunda soru önergesi vermiştiniz, bir cevap geldi mi? Niye Tayyip Erdoğan’a çağrı yapıyorsunuz? Ayasofya'yı Tayyip Erdoğan mı kapattı ki o açsın?' diye sordu. 'Ayasofya Atatürk zamanında müze oldu; ama şu anda güçlü bir hükümet ve iktidar var, istiyorsa burayı açabilir' dedim. Televizyondaki psikolojinin etkisiyle ‘açsın burayı gidip elini öpeceğim, açılışta da yanında duracağım' dedim" ifadelerini kullandı.

'DAVET BEKLİYORUM'

Aygün, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından sonra Twitter’da kendisiyle ilgili 'Ayasofya açıldı ne yapacaksın, sözünde duracak mısın?' gibi 1000'e yakın tweet atıldığını hatırlatarak şöyle konuştu:

"Ben de bundan etkilendim. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanına bunu anlatan mektup yazdım. Orası normal açılmış olsaydı cuma günü kendim gidecektim. Ama gördüm ki bir kısıtlama var. Bu pandemiden dolayı sadece davetliler gidecek. O yüzden 'davetiye gelirse giderim' dedim, hem o tweetlere karşı 'bakın ben görevimi yaptım' diye. Ama bana hala cevap gelmedi. Geç mi? Hayır geç değil. Eğer bana telefonda bile davet gelmiş olsa yarın sabah 07.00’de yola çıkarım İstanbul’da olurum. Cuma namazını eda ederiz. Şu anda davet bekliyorum. Ayasofya’ya gitmekten cuma namazı kılmaktan Tayyip Bey ile orada gözükmekten bu anlamda hiçbir yanlış olacağını düşünmüyorum. İyi olur diye düşünüyorum. Çünkü Ayasofya’nın açılması benim idealimdi. Ülkenin Cumhurbaşkanı, elini öperim niye öpmeyeyim. Benden de 5 yaş büyük. Ama kendisi öptürür mü onu bilmem. Benden küçük de olmuş olsaydı Ayasofya için bu el öpülür. Kimin eli olursa olsun kim açtıysa eli öpülür."

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı Kaza yapan sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar kurtardı
CHP genel başkanı ne zaman seçilecek? Genel başkan adayları!CHP genel başkanı ne zaman seçilecek? Genel başkan adayları!
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel teminJandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

En Çok Okunan Haberler

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

MasterChef'e damga vuracak isim belli oldu! Yaptıklarıyla jüriyi şaşırttı

MasterChef'e damga vuracak isim belli oldu! Yaptıklarıyla jüriyi şaşırttı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

İlginizi Çekebilir

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

İnce'den çok konuşulacak Netflix paylaşımı!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

İBB'de sürpriz görev değişimi!

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Ahmet Hakan'dan flaş Abdullah Gül iddiası

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Demirtaş: İlk defa bir siyasetçiden ricada bulunuyorum

Diğer Haberler
CHP genel başkanı ne zaman seçilecek? CHP genel başkan adayları ve kurultay tarihi!

CHP genel başkanı ne zaman seçilecek? Genel başkan adayları!

İYİ Parti kurucu üyesi Mahmut Bozkurt, partisinden ve kurucu üyelikten istifa etti

İYİ Parti'de istifa! 'Utanç verici'

İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığına adaylığını açıkladı!

İlhan Cihaner kimdir? CHP genel başkanlığı adaylığını açıkladı!

İçişleri Bakanlığı: Hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir

İçişleri Bakanlığı: Hiçbir itirafçı görevine iade edilmemiştir

Meral Akşener, Ayasofya Camii'ndeki programa katılmayacak

Meral Akşener'den flaş Ayasofya kararı

Son dakika haberi: İlhan Cihaner, CHP Genel Başkan adaylığını açıkladı

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.