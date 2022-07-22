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CHP'li Faik Öztrak'a 'Hiçbir şey pahalı değil' diyerek tepki gösteren yaşlı teyzeden yeni açıklama: Reis geldi biz bolluğa çıktık

22.07.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'a tepki gösteren yaşlı teyze gündem yarattı. Öztrak'ın karşısına geçerek "Niye ortalığı karıştırıyorsunuz? Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor." diyen yaşlı teyze sosyal medyada çok konuşuldu. Yaşanan olayla ilgili yeni bir açıklama yapan Mevlüde Benderlioğlu, "Reis geldi biz bolluğa çıktık. Vallahi billahi başa geldi geleli benim param hiç bitmedi." dedi.

CHP'li Faik Öztrak'a 'Hiçbir şey pahalı değil' diyerek tepki gösteren yaşlı teyzeden yeni açıklama: Reis geldi biz bolluğa çıktık

Cumhuriyet Halk Partisi Ekonomi Masası çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak vatandaşların sorunlarını dinlemek için sokağa çıktı. Öztrak'ın ziyaretleri sırasında yaşanan bir olay ise gündem yarattı.

YAŞLI TEYZE'DEN CHP'Lİ ÖZTRAK'A TEPKİ: HİÇBİR ŞEY PAHALI DEĞİL

Faik Öztrak'ın yanına gelen yaşlı teyzenin söyledikleri dikkat çekti.

Emekli olduğunu söyleyen yaşlı bir teyze, "Niye ortalığı karıştırıyorsunuz? Hiçbir şey pahalı değil, herkes alıp yiyor. Mahsus yapıyorlar, biz emekliyiz, Allah'a şükür paramı bile artıyorum. Zamları zenginler yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor? Herkes Tayyip Erdoğan yapıyor diyor, sen olsan ayağına sıkar mısın?" dedi.

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"REİS GELDİ BİZ BOLLUĞA ÇIKTIK"

Gündem yaratan Mevlüde Benderlioğlu, yaşanan olayın ardından yeni açıklamalarda bulundu.

İHA'ya konuşan yaşlı teyze, eşine erik almak için kapalı çarşıya gittiğini belirterek "Buradan giderken içime doğmuştu. Kızıma da dedim. Keşke onlara rastlasam bir iki bir şey şöyleyim dedim. Oradan birine sordum bunlar kim diye o da dedi CHP. Ben dedim niye gelmişler. İçlerine girdim niye geldiniz ortalığı karıştırıyorsunuz dedim. Hepsi durdu baktı. Onlar da dedi pahalılık var. Elimdekileri gösterdim, herkes alıyor yiyor hiç aç kalan yok dedim. Reis geldi biz bolluğa çıktık. Vallahi billahi başa geldi geleli benim param hiç bitmedi. Önceden mal ucuzdu para yoktu" diye konuştu.

LKKL

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Faik Öztrak CHP
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