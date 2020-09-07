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CHP'li Faik Öztrak: İdam cezasına karşıyız

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 16:33 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, idam cezası tartışmalarına ilişkin, "Biz CHP olarak, sosyal demokrat parti olarak idam cezasına karşıyız" dedi.

CHP'li Faik Öztrak: İdam cezasına karşıyız

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. MYK toplantısı sürerken, CHP'li Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Türkiye'nin son 2 yılda 'demokrasi endeksi'nde 10 sıra birden düştüğünü söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet olduğunu belirten CHP'li Öztrak, "Büyük devlet; güçlü bir demokrasiyle olur, adalet ve hukukun üstünlüğüyle olur, güçlü bir ekonomiye olur, iyi eğitilmiş, öz güvene sahip gençlerle olur. Demokrasimizi katledenlerin, adaleti bitirenlerin, eğitimi ve ekonomiyi perişan edenlerin, şimdi ülkemizi dünyadaki 10 büyük devlet arasına sokma vaadi komiktir" diye konuştu.

'İDAM CEZASINA KARŞIYIZ'

CHP'li Öztrak, bazı suçlara ilişkin idam cezası Meclis'e gelirse nasıl bir yol izleyeceklerine ilişkin, "Nasıl yol seçeceğimiz açık. Biz CHP olarak, sosyal, demokrat parti olarak idam cezasına karşıyız. Ancak bu idam cezası meselesi, ülkenin ne zaman başı sıkıntıya girse ülkeyi yönetenler tarafından gündeme getiriliyor. Bu ya gündemi değiştirme çabasıdır ya da FETÖ'nün yurt dışına kaçan örgüt elemanlarına örtülü af çıkarma çabasıdır. Ülkenin taahhütleri ortadadır. Avrupa ile ilişkilerimizin arkasında yatan anlaşmalar ortadadır. İdam cezası yasağının kaldırılması AB ile ilişkilerimizin bitmesi anlamına gelir. Ülkeye idam cezası getirilmesi, yurt dışına kaçan FETÖ örgütü elemanlarının bu ülkeye 'sizde idam cezası var' denilerek iade edilmemesi sonucunu doğurur" ifadesini kullandı.

CHP'li Öztrak, Muharrem İnce'nin Sivas'ta başlattığı 'Memleket Hareketi'ne ilişkin soruya da "Bizim gündemimizde bu yok. Bunlarla ilgili bir değerlendirme MYK'nın gündeminde yok" diye cevap verdi.

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