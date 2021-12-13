HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'li Faik Öztrak'tan ekonomi eleştirisi: Paramızın pul olmadığı tek bir para birimi kalmadı

CHP'li Faik Öztrak'tan ekonomi eleştirisi: Paramızın pul olmadığı tek bir para birimi kalmadı

13.12.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, döviz kuru ile ilgili açıklamada bulundu. Öztrak, "Dolar bugün 14 lirayı geçti. Ülkemizin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeleyen milli paramızın, karşısında pul olmadığı, dünya üzerinde tek bir para birimi kalmadı" dedi.

CHP'li Faik Öztrak'tan ekonomi eleştirisi: Paramızın pul olmadığı tek bir para birimi kalmadı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP'li Öztrak toplantı sonrasında açıklama yaptı. Öztrak, dün Ankara'da 'barınamıyoruz' eylemi yapmak isteyen gençlerin gözaltına alındığını hatırlatarak, ev veya yurt bulamayan öğrencilerin böyle bir eylem yapmasının suç olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi.

'PARAMIZIN PUL OLMADIĞI TEK BİR PARAMI BİRİMİ KALMADI'

Öztrak, döviz kurundaki yükselişle ilgili de, "Dolar bugün 14 lirayı geçti. Son üç ayda milli paramız; ABD Doları karşısında yüzde 40, Bulgaristan Levası karşısında yüzde 37, Pakistan Rupisi karşısında yüzde 37, Mozambik Metikali karşısında yüzde 41, kalaşnikofla Merkez Bankası yöneten Taliban'ın Afganisi karşısında yüzde 29 değer kaybetti. Ülkemizin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeleyen milli paramızın, karşısında pul olmadığı, dünya üzerinde tek bir para birimi kalmadı. Bugün Merkez Bankası dövize 2 hafta içinde 4'üncü kez müdahale etti. Ama artık Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değeri tüm müdahalelere rağmen hızla 15 liraya doğru gidiyor. Herkes Merkez Bankası'nın kolunun kanadının kırık olduğunu görüyor" diye konuştu.

'HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ'

Ekonomi değerlendirmelerinin ardından erken seçim çağrısında bulunan Öztrak, "Yepyeni, birinci kalite kumaştan, güçlendirilmiş parlamenter rejim elbisesini, istişareyle dikmeliyiz. Bu yeni elbisenin terzisi de tabi ki bizzat milletimiz olacak. Biz hazırız. Milletimiz de hazır. Biz bu ülkeyi istişareyle yöneteceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Kalpleri dağınık olanların, akılları birleştirilemez. Biz kalpleri de, akılları da birleştireceğiz. Herkesin aklından, tecrübesinden yararlanacağız. Devlet yönetiminde liyakat esas olacak. Geçmişten kin, nefret çıkarmayacağız. Geleceğimizi sağduyu ve sevgiyle inşa edeceğiz. Bu ülkede Cumhuriyeti hep beraber, omuz omuza, gerçek demokrasiyle taçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"İkiz kardeşi hayatını kâbusa çevirdi! "Kendi kimliğimle dolaşamaz oldum"
PARTNERMuhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!Muhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!
Kucağında ölü köpekle valiliğin kapısına dayandıKucağında ölü köpekle valiliğin kapısına dayandı
Anahtar Kelimeler:
Faik Öztrak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Bakan Nebati'den dolar, faiz ve asgari ücret açıklaması!

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Merkez Bankasından dövize 4. müdahale!

Bill Gates'ten çarpıcı açıklama! "2 veya 3 yıl içinde..."

Bill Gates'ten çarpıcı açıklama! "2 veya 3 yıl içinde..."

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Omicron'daki asıl tehlikeyi işaret etti! "Yeni varyantın doğmasına neden olabilir..."

Omicron'daki asıl tehlikeyi işaret etti! "Yeni varyantın doğmasına neden olabilir..."

Okulda dehşet! Makam odasında bilekleri kesilmiş halde bulundu

Okulda dehşet! Makam odasında bilekleri kesilmiş halde bulundu

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar! İşte yeni ekmek fiyatı

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Annesi ameliyat öncesi itiraf etti, mezarı açılacak

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.