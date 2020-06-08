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CHP'li Faik Öztrak'tan flaş Enis Berberoğlu açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2020 17:49 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Hangi partiden olursa olsun, millet iradesiyle gelen millet iradesiyle gitmelidir. TBMM'de gerçekleştirilen milli irade gaspına karşı tavrımız da duruşumuz da budur" dedi

CHP'li Faik Öztrak'tan flaş Enis Berberoğlu açıklaması

CHP'li Öztrak, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Öztrak, milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun siyasi garez ve CHP'ye karşı yürütülen kan davasının kurbanı olduğunu söyledi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oturduğu koltuğun hakkını veremediğini söyleyen Öztrak, "Milletvekilimizin Anayasa Mahkemesi'nde yargılaması devam ederken ve Anayasa'mızın 83'ncü maddesi açıkken, 27'nci dönemin bitmesi beklenmeden arkadaşımızın vekilliği, TBMM Başkanı tarafından gasp edilmiştir. Hiçbir parti ve siyasi görüşü ayırmadan tavrımız bellidir. Hangi partiden olursa olsun, millet iradesiyle gelen millet iradesiyle gitmelidir. TBMM'de gerçekleştirilen milli irade gaspına karşı tavrımız da duruşumuz da budur" dedi.

'CASUSLUK BU KADAR UCUZ BİR SUÇ MU?'

Öztrak, Ankara'da gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, gelişmeleri milletvekili arkadaşlarının takip ettiğini söyledi. Öztrak, "Dükel ve Yıldız'ın, 'siyasal ve askeri casusluk' iddiasıyla gözaltına alındığı ifade ediliyor. Bu iktidar hoşuna gitmeyen herkese casus damgası vuruyor. Casusluk bu kadar ucuz bir suç mu?" diye konuştu.

'AYASOFYA ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYIN'

Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, iktidarın başı sıkışınca Ayasofya'nın ibadete açılmasını ortaya attığını söyledi. Öztrak, şunları kaydetti:

"18 yıldır iktidardasınız, şu an tek adam parti devletini de kurdunuz. Tek adamın kararnamesine bakar iş, bunu daha fazla istismar etmeyin. Bunun üzerinden siyaset yapmayın, açacaksanız açın."

Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınayan Öztrak, "Çok acık söyleyeyim, ibadethanelerimize yapılan saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz" dedi.

DHA

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