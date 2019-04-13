CHP'li Faik Öztrak'tan İstanbul açıklaması: Yeniden seçimle ülkenin ufkunu karartmayın

İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanının Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu olduğunu ifade eden Öztrak, "Bunu hazımsızlık konusu yapanlara açık tavsiyemiz ise milletin mesajını artık kabullenmeleridir. İktidarın sözcüleri milli irade ile nikâh kıydıkları iddiasındadır. O zaman milletin kaldırıp yüzlerine attığı nikâh yüzüğünü artık gurur meselesi yapmamalıdırlar. Millete musallat olup, daha fazla huzursuz etmeyin. Siyasette var olmak istiyorlarsa, milletle kavga etmeyi bıraksınlar. 'Milletin gönlünü yeniden nasıl kazanırız' diye düşünmeye şimdiden başlasınlar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'daki seçim sonuçlarına ilişkin itiraz sürecini değerlendirdi. Öztrak, süreçle ilgili YSK'ya tarihi bir sorumluluk düştüğünü ifade ederek, "Kurumların ve sistemin çalışması, zorbalığın önünü keser. Yoksa puslu havaları seven birtakım aç kurtlar, milletin hakkını, hukukunu kapmaya çalışırlar. Biz YSK'ya tarihi sorumluluğunu millet huzurunda bir defa daha hatırlatıyoruz. Kanunlarımız açıktır. YSK'nın önceki kararları ve içtihatları da ortadadır. Sandıktan çıkan milletin iradesine, kanunlara ve kurallara göre İstanbul'da seçimin galibi millet iş birliğinin ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'dur" diye konuştu.

'EKONOMİ İYİ DEĞİL'

Türkiye'nin ekonomik durumunun iyi olmadığını söyleyerek konuşmasına devam eden Öztrak, "Yatırımcılar, hukukun olmadığı, seçimle gelip seçimle gitmemek için direnen bir iktidarın bulunduğu bir ülkeye paralarını getirmek istemezler. Paralarını o ülkeye emanet etmezler. Biz bu uyarıları yapıyoruz" dedi.

'YENİDEN SEÇİMLE ÜLKENİN UFKUNU KARARTMAYIN'

İstanbul seçimlerinin tamamlanıp bittiğini vurgulayan Faik Öztrak, şunları kaydetti:

"Yeniden seçim gibi sorumsuz sözlerle ülkenin ufkunu daha fazla karartmamak gerekir. Milletin seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na mazbatası artık bir an önce verilmelidir. Bundan önceki yerel yönetim seçimlerinde ülkemizin yüzde 25'inde belediye hizmeti veren CHP'ye milletimiz şimdi nüfusun yüzde 45'ini emanet etmiştir. Gerçek budur. Onun dışındakiler kendi değerlendirmeleridir. Bizim belediye başkanlarımızı çalıştırmayacaklarını mı söylüyorlar; siz hiç merak etmeyin. Millet onları oraya getirdiyse, onların ellerini tutanlara da eğer tutarlarsa bundan sonraki seçimde gereken cezayı keserler."