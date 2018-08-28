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CHP'li Gamze Taşcıer: Ankapark’ı Gökçek alsın, kapıda bilet kessin!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 13:50 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, 6 Eylül'de beşinci kez gerçekleştirilecek olan Ankapark ihalesine katılımcı bulunmasının oldukça zor olduğunu ifade ederek, 'Böyle atıl bir alana kim neden alıcı olsun? Bu projenin sahibi Melih Gökçek, hayal dünyasında tasarladıklarını hayata geçirecek diye Ankaralıların cebinden milyarlarca lirayı bu demir yığınına yatırdı. Bunun hesabı mutlaka sorulmalı' diye konuştu.

CHP'li Gamze Taşcıer: Ankapark’ı Gökçek alsın, kapıda bilet kessin!

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ankapark’ın 6 Eylül’de 765 milyon 600 bin lira bedelle beşinci kez açılacak ihalesine katılımcı bulunmasının zorluğuna dikkati çekerek, projenin sahibi eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’den hesap sorulması gerektiğini belirtti.

Birgün'ün haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük atıl yatırımlarından birinin Ankapark olduğunu ifade eden Taşcıer, “Ankaralıların cebindeki paralarla ‘rüya projesini’ orta yere bırakan Gökçek, bu devasa kamu zararını da kendi cebinden karşılamalı. Ankara’nın en verimli arazilerinden birine, bizzat Mustafa Kemal Atatürk’'ün halka miras bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği arazisine dikilen demir yığınının görüntüsü, bugün yanından her geçenin içini acıtıyor. Böyle büyük bir alan, büyümesi yıllarca süren o ağaçlar ancak bu kadar heba edilebilirdi. İktidar bu israftan dolayı en az Gökçek kadar sorumludur! Bu işin ihale ile çözülemeyeceği de açıktır. Belediye ihale dışında bir yol bulsun” dedi.

GÜVENLİKSİZ, KALİTESİZ

Ankapark’ta 2018 Mart ayında çıkan yangını da hatırlatan Taşcıer, şunları kaydetti:

“Yetkililer kullanılan malzemenin yetersizliğinden söz ediyordu. Oyuncakların deneme sürüşü yapılmıştı. Hatta Gökçek’in de içinde olduğu ilk deneme sürüşünde oyuncak bozulup havada kalmıştı. Yani milyonlar harcayarak böyle güvenliksiz ve kalitesiz bir park yap, yaptığın atıl yatırım için de ihale aç ve birilerinin gelip işletmesini bekle! Böyle ölü bir yatırımı kim neden alsın? Üstelik bu alanın işletilmesi için de yine milyonlar gerekecek. Birilerinin en büyük hayali Ankara’nın başının belası, laneti oldu adeta!”

GÖKÇEK KAPIDA BİLET KESSİN

Atatürk Orman Çiftliği’nin, Atatürk’'ün mirasına ihanet edilerek gasp edildiğini ifade eden Taşcıer; “Kentin hafızasını, geçmişini Atatürk Orman Çiftliği’ni gasp edip alanı oyuncak mezarlığına çeviren Gökçek'e halkın zararı rücu edilsin. Hatta ihaleye girip kendi alsın, sonra da kapıda bilet kessin!” ifadelerini kullandı.

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