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  4. CHP'li Gökan Zeybek Batman'da hastanelik oldu! Açıklama yaptıktan sonra fenalaşıp yere yığıldı

CHP'li Gökan Zeybek Batman'da hastanelik oldu! Açıklama yaptıktan sonra fenalaşıp yere yığıldı

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
05.11.2024 16:48
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Kayyum kararı sonrası Batman'a giden CHP'li isimlerden olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Zeybek'in sağlık durumu belli oldu.

CHP'li Gökan Zeybek Batman'da hastanelik oldu! Açıklama yaptıktan sonra fenalaşıp yere yığıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasının ardından CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve partililer, DEM Partililer bir araya gelerek açıklamada bulundu.

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FENALAŞIP YERE YIĞILDI

Gülistan Caddesi'nde yapılan açıklamanın ardından Zeybek, fenalaşarak yere yığıldı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Partililer tarafından ticari taksiye bindirilen Zeybek hastaneye kaldırıldı. Zeybek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(İHA)

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Batman CHP bayılma
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