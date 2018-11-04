CHP'li Gürer: Sanat tarihinden mezun, sadece bir kişi öğretmen olarak atandı

Geçen yıl 1363, son beş yılda ise 6 binden fazla mezun veren sanat tarihi bölümünden, 2018 yılında sadece bir kişi öğretmen olarak atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılında 25 bin sözleşmeli öğretmen ataması yaptı. Her yıl binden fazla öğrencinin diploma aldığı sanat tarihi bölümünden mezun olanlardan ise sadece bir kişi öğretmen olarak atandı.

HER YIL BİNDEN FAZLA ÖĞRENCİ MEZUN OLUYOR

Öğretmen atamalarında sanat tarihi bölümü mezunlarıyla ilgili tablo, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Milli Eğitim Bakanlığına verdiği yazılı soru önergesiyle ortaya çıktı.

Gürer'in önergesini yanıtlayan Bakan Ziya Selçuk, 2017-2018 yılında sanat tarihi bölümünden 1363 öğrencinin mezun olduğunu, 2018 yılında yapılan öğretmen atamalarında ise sadece bir sanat tarihi bölümü mezununun öğretmen olarak atandığını açıkladı.

SANAT TARİHİ'NDEN MEZUN KAÇ İŞSİZ VAR

CHP'li Gürer, yazılı soru önergesinde, 2018 yılı itibariyle Türkiye'de "Sanat Tarihi" mezunu kaç kişi vardır? Bu bölüm mezunlarının kaçı işsiz durumdadır? 2018 yılında sanat tarihi mezunları İçin kadro açılacak mıdır? Açılacaksa kaç alım yapılması planlanmaktadır?" şeklinde soruları Bakan Selçuk'a yöneltti.