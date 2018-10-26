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CHP'li Gürsel Erol'a kınama cezası verildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 11:27 | Son Güncelleme

Milletvekili genel seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunan ve kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'a kınama cezası verildi.

24 Haziran seçimlerinden sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan ve ayrıca parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıklayan Erol, Parti Meclisi (PM) kararı ile YDK'ye sevk edilmişti.

Erol, daha önceki YDK toplantısına katılarak savunmasını yapmış, ancak hakkında bir karar verilmemişti. CHP YDK, bugün Uğur Bayraktutan başkanlığında saat 11.00'de yeniden toplandı. Toplantıda, Erol'a, CHP Tüzüğü'nün ilgili maddesi uyarınca "Parti görevlilerine küçültücü sözler söylemek, parti çalışmalarını zorlaştırıcı eylem ve davranışlarda bulunmak" gerekçesi ile oy çokluğu ile kınama cezası verildi. CHP Tüzüğü'ne göre, kınama cezası ile cezalandırılanlar, bir yıl süre ile parti organlarına seçilemiyor, seçilmişlerse de bu görevden alınıyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

CHP'nin 41 yıl aradan sonra Elazığ'dan çıkardığı ilk milletvekili olan Erol, seçimlerdeki başarısızlığın genel merkez yönetiminden kaynaklandığını savunarak, "Mevcut Genel Merkez yönetimini, sıfat ve unvanları ne olursa olsun, bu mağlubiyetin sorumlusu olarak görüyorum ve derhal istifaya davet ediyorum." demişti.

Erol, CHP önünde oturma eylemi başlatacağını da duyurmuş, ancak bir gün sonra "partililerin karşı karşıya gelmemesi için" eylemi iptal ettiğini açıklamıştı. Gürsel Erol, 28 Haziran'da toplanan PM'de, oy çokluğu ile tedbirli olarak "kesin ihraç" talebiyle YDK'ye sevk edilmişti.

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GÜRSEL EROL KİMDİR?

28 Aralık 1963'te Elazığ'da doğdu. Tunceli nüfusuna kayıtlıdır. Baba adı Zeynel, anne adı Nurten'dir. İş Adamı; Lise mezunudur. 1990 yılında SHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı ve 1991 yılında SHP Kurucu Gençlik Kolları Genel Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1992 yılında SHP ve CHP İl Başkanlığı yaptı.

1992 yılında SHP ilk Kurucu Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi ve yaklaşık 60 ilde Gençlik Kolları’nın örgütlenmesini gerçekleştirdi. 20 Kasım 1991 tarihinde kurulan SHP-DYP Hükümeti döneminde Elazığ İl Başkanı olarak atandı. 1995 yılı genel seçimlerinde Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı oldu. 1995-1997 yılları arasında Tuncelililer Vakfı Genel Başkanı olarak görev aldı.

Profesyonel İş hayatına da genç yaşlarda atılan Gürsel Erol'un tarihi yapıların restorasyonları alanında faaliyet gösteren şirketi vardır. Turizm sektöründe ise ülkemizin farklı tatil beldelerindeki tesislerin ve tarihi yapıdaki butik otellerin işletmeciliğini sürdürmektedir.

AA

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Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu gürsel erol ihraç Elazığ

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Okuyucu Yorumları 20 yorum
DOĞRUYU SÖYLEYENİ DOKUZ KÖYDEN KOVARLAR 16 YILDIR PARTİ DEĞER KAYBEDİP PİRİM YAPMIYORSA O BAŞKAN NE HAYASIZ NE ONURSUZ NE KİŞİLİKSİZ BİR İNSANDIR İSTİFA ET KEMAL EFENDİ İSTİFA ET KE MAL AK PARTİYE PİRİM YAPTIRMAK İÇİN Mİ GELDİN O PARTİYE
Chp nasıl olsa klasik %25'i alır yine. Sonra emin olun kaybeden Akp olmuştur derler. Akp'ye önümüzdeki seçimlerde emin olun en çok atanamayan öğretmenler ve emeklilikte yaşa takılanlar oy atacak ;)
sakın ihraç kararı vermeyin..işi tatlıya bağlayın..yerel seçim öncesi milletin ağzına sakız olmayın..CHP gibi davranın..
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