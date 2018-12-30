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CHP'li Gürsel Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 11:47 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi. Tekin, paylaşımında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoksa kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?' diye yazdı.

CHP'li Gürsel Tekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?

CHP'li Tekin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef göstermesinin ardından hakkında soruşturma açılan Müjdat Gezen'e yurt dışına çıkış yasağı konmasını sert sözlerle eleştirdi. Tekin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sen benim vatanseverliğimi sorgulayamazsın, haddini bil" dediği için yurt dışı çıkış yasağı kondu, kızını göremiyor. Bu zulmün benzeri 12 Eylül'de yok. Bu dönemin hakimleri gelecekte bu benzersiz zalimlikleriyle anılacak" diye yazdı.

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Tekin, paylaşımına şöyle devam etti:

"Evet Erdoğan ilah değil. Nebi değil, resul değil. Fanilere gönderilmiş veli değil. Etten, kemikten insan. Kimsenin imanını da, ahlakını da, vatanseverliğini de sorgulayamaz. Hiçbir faninin haddi değil. Niye alınıyor? Yoksa kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?

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