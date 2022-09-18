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CHP'li Haluk Pekşen'in ölüm sebebi netleşti! Koronovarüs aşısı iddiası gündem olmuştu gerçek 'kılçık' çıktı

18.09.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Haluk Pekşen'in ölümü siyaset dünyasında derin üzüntü yaratırken, Pekşen'in ölüm sebebiyle ilgili ortaya atılan iddialar gündem yarattı. Pekşen'in koronavirüs aşısı yüzünden öldüğü iddialarına tepki gösteren Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, gerçek sebebin balık kılçığı olduğunu açıkladı. İşte Haluk Pekşen'in vefatına sebep olan olayın detayları...

CHP'li Haluk Pekşen'in ölüm sebebi netleşti! Koronovarüs aşısı iddiası gündem olmuştu gerçek 'kılçık' çıktı

CHP’den iki dönem milletvekilliği yapan avukat ve öğretim üyesi Haluk Pekşen'in ölümü büyük üzüntü yarattı. Pekşen için bugün saat 11.30’da TBMM Şeref Kapısı’nda cenaze töreni düzenlenecek. Pekşen’in naaşı, öğle namazının ardından Kocatepe Camisi’nde kılıncak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

HALUK PEKŞEN'İN ÖLÜM SEBEBİ: AŞI DEĞİL KILÇIK

Pekşen’in tedaviye alınmasına neden olan kalp zarı iltihabından dolayı rahatsızlığında COVID-19 aşısının etkili olduğunu iddia eden yorumlara aile tepki gösterirken, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, CHP'li Pekşen'in kılçık nedeniyle başlayan süreç sonunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

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YEMEK BORUSU YIRTILMIŞ

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol "Bir hekim olarak izlendiği ilk tanı aldığı hastaneye ulaşıp hastalık sürecine dair bilgi aldım. Aşı ile hiç ilişkisi yoktu. Yemek borusuna kaçan yabancı cisim (balık kılçığı) yemek borusunu yırtmış ve kalbin de içinde bulunduğu ANA BOŞLUK MEDİASTENE açılınca Perikardit ve bu nedenle yoğun bakım ve sonrası talihsiz süreç" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Pekşen CHP
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