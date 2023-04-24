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CHP'li isim 'Yuvanıza dönün' diyerek Muharrem İnce'ye seslendi... Dikkat çeken anlar! Bir yanda çağrı bir yanda tepki

24.04.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerine az bir zaman kala siyasiler seçim çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Zonguldak'taydı. İnce'nin ziyareti sırasında dikkat çeken anlar da yaşandı. CHP Zonguldak Merkez İlçe Yöneticisi Ahmet Kuzgun, İnce’nin yanına gelip "Yuvanıza dönün. Yuvanız bizim yerimiz” şeklinde bir çağrı yaptı. Öte yandan bir vatandaşın da İnce'ye yönelik "Hakkımı helal etmiyorum" tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

CHP'li isim 'Yuvanıza dönün' diyerek Muharrem İnce'ye seslendi... Dikkat çeken anlar! Bir yanda çağrı bir yanda tepki

Siyasiler, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere kısa süre kala, seçim çalışmalarına hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Zonguldak'a geldi. İnce, ilk olarak Devrek ilçesinde esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. İnce'nin Zonguldak ziyaretinde dikkat çeken anlar da yaşandı.

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Devrek’te partisinin seçim ofisinde gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, “Memleket Partisi olarak huzur vadediyoruz, huzur. Hakkaniyet vadediyoruz. Hukuk devleti vadediyoruz. Biz tüketim, israf ve borçlanma sarmalından kurtulmayı vadediyoruz. Bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız diyoruz. Kurullar özerk olacak diyoruz. EPDK, BDDK, SPK gibi kurullar siyasetin hegemonyasından çıkacak diyoruz. Kamu bankaları siyasi etkileşimden uzak olacak diyoruz. Türkiye'ye öngörülebilir ve güvenilir bir yatırım ortamı öneriyoruz. Türkiye'nin dünyada ilk yüze girmiş hiçbir markası yok. 5 yıl içerisinde 5 markayı dünya sıralamasına sokacağız diyoruz." şeklinde konuştu.

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İnce "Gençlerimize tasarımı öğreteceğiz diyoruz. Girişim merkezleri kuracağız diyoruz. Yüksek teknoloji merkezleri kuracağız diyorum. Milli gelirimizin yüzde 2’sini, tarımı desteklemeye, yüzde 5’ini Ar- Ge’ye ayıracağız diyoruz. Türkiye yakında bir su kıtlığı yaşayacak. Acil bir su kanunu öneriyoruz. 15,5 milyar dolar para harcayarak bütün barajlarını tamamlayacağımızı, şebekeleri yenileyeceğimizi, yer altı barajlarını yapacağımızı ve damlama sulamaya geçeceğimizi, 3 yılda bunu yapacağımızı söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

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"KARŞIDA MİLLET İTTİFAKI VAR VE ORADA DA ERDOĞAN’IN ESKİLERİ VAR"

Muharrem İnce, Devrek ilçesindeki ziyaretlerinin ardından Zonguldak kent merkezine geçti. Burada da gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, Millet İttifakı içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski kılavuzları olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

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“21 yılın sonunda Erdoğan, Türkiye’yi uçurumun sonuna getirdi. Soğan 30, kıyma 350 lira, gençler evlenemiyor, kiralarını ödeyemiyor. Korkunç bir geçim sıkıntısı var. Sokaklar Suriyeli dolu, tarım bitmiş, eğitimin niteliği çökmüş, gençler gelecekten umutsuz. Emekliler aldığı üç kuruş maaşı işsiz gençlerle paylaşıyor. Bir de karşıda Millet İttifakı var ve orada da Erdoğan’ın eskileri var. Bu iş Erdoğan’la da olmaz. Erdoğan’ın eski kılavuzlarıyla da olmaz." ifadelerini kullandı.

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İnce "Türkiye’ye yeni bir yol yeni bir umut lazım. Bize üçüncü yol lazım. Ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket. Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan diyoruz. Biz bu milleti dilimizin döndüğü kadar enerjimizle bu yolu anlatmaya devam edeceğiz. Memleket Partisi bir seçimlik parti değil. Türk siyasetinde geleceği olan, geleceği yönlendiren bir partidir. Biz bir çınar diktik ve o çınar yeşerdi. Memleketin bu tür düzgün duran bir siyasi partiye ihtiyacı vardır. İnşallah memleketi bu uçurumun kenarından çekip alacağız” diye konuştu.

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CHP’Lİ YÖNETİCİDEN 'YUVANIZA DÖNÜN' ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Merkez İlçe Yöneticisi Ahmet Kuzgun, Muharrem İnce’nin yanına gelerek, “Geçen dönem sizinle beraberdik, yine beraber olacağız. Yuvanıza dönün. Yuvanız bizim yerimiz” dedi. İnce ise sarıldıktan sonra Kuzgun’a “Teşekkür ederim” diyerek cevap verdi.

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"SANA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Bir vatandaş da Muharrem İnce'ye, "Sana hakkımı helal etmiyorum, verdiğim oyu helal etmiyorum" diyerek tepki gösterdi. (DHA)

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