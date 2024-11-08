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CHP'li isimden Bakan Kurum ve TOKİ'ye övgü dolu sözler! "Eleştirmiştim ama..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.11.2024 18:42
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CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol, bütçe görüşmelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum'a yapılan TOKİ konutlarıyla alaklı olarak itiraf niteliğinde bir söylemde bulundu. Erol açıklamasında, "TOKİ konutlarının bölgesiyle ilgili zaman zaman sizi eleştirmiştim ama süreç içinde doğru işler yapıldığını gördük. Bir başarı hikayesi oluştuğunu gördük." dedi.

CHP'li isimden Bakan Kurum ve TOKİ'ye övgü dolu sözler! "Eleştirmiştim ama..."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan Bakan Murat Kurum ve TOKİ ekibinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

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ÖNCE ELEŞTİRİ SONRA ÖVGÜ

2020 yılında TOKİ evlerinin planlanması ve konumuna dair eleştiride bulunduklarını ifade eden Erol, "Ama zaman geçtikçe gördük ki; aslında süreç doğru planlanmış, doğru işler yapılmış ve bir başarı hikayesi oluşmuş. 2020 yılında TOKİ konutlarımız genelde şehrin çevre bölgelerinde, zeminin daha sağlam olduğu bölgelerde tercih edilmişti. Biz; 'Şehri neden dağıtıyorsunuz, şehri kırsala neden dağıttınız, merkezde yapsaydınız.' 2023 depreminde gördük ki; bir deprem sürecinde nüfus yoğunluğunun dağıtılması doğru bir kararmış” ifadelerini kullandı."

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ Elazığ Murat Kurum
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