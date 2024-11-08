CHP'li isimden Bakan Kurum ve TOKİ'ye övgü dolu sözler! "Eleştirmiştim ama..."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan Bakan Murat Kurum ve TOKİ ekibinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

ÖNCE ELEŞTİRİ SONRA ÖVGÜ

2020 yılında TOKİ evlerinin planlanması ve konumuna dair eleştiride bulunduklarını ifade eden Erol, "Ama zaman geçtikçe gördük ki; aslında süreç doğru planlanmış, doğru işler yapılmış ve bir başarı hikayesi oluşmuş. 2020 yılında TOKİ konutlarımız genelde şehrin çevre bölgelerinde, zeminin daha sağlam olduğu bölgelerde tercih edilmişti. Biz; 'Şehri neden dağıtıyorsunuz, şehri kırsala neden dağıttınız, merkezde yapsaydınız.' 2023 depreminde gördük ki; bir deprem sürecinde nüfus yoğunluğunun dağıtılması doğru bir kararmış” ifadelerini kullandı."