CHP'li isimden gündem yaratacak iddia: Af tasarısının mimarı Çakıcı'nın avukatı mı?

Türkiye’nin gündeminde MHP’nin Meclis’e sunduğu af tasarısı var. Tasarıyla ilgili CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Ali Mahir Başarır, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Başarır, açıklamasına “Söz konusu teklif sunulmasıyla yüz binlerce aile umutlandı” diye başladı. Başarır şunları kaydetti: “Bağımsız, tarafsız, siyaset kurumu ile ilintili olmayan bir yargı sistemine sahip olsaydık, bugün burada bu affı tartışmıyor olacaktık. Lakin ülkemizdeki ceza yargılama sistemi, hâkimlerin yanlı ve taraflı tutumları, siyasal iktidarın yargı üzerindeki baskısı göz önünde bulundurulduğunda, gerçekten mağdur olan hükümlü ve tutukluları kapsayacak bir af yasası teklifi tartışılabilir. Af kanun teklifinin, bir mantığı, gerçek bir mağdur kitlesi ve bir sembolü olmalıdır. Bu sembol; cezaevindeki bir anne, o anne ile büyümek zorunda olan bir çocuk ya da icra iflas kanunundan hükümlü olan yüz binler olabilir. Ancak üzülerek görüyoruz ki bu af kanun teklifinin simgesi organize suç örgütleri liderleri ve en vahimi Alaattin Çakıcı’dır.”

CHP Mersin Milletvekili Av. Ali Mahir Başarır AF TASARISINI HAZIRLAYAN YILDIZ, ÇAKICI’NIN AVUKATI MIYDI CHP’li Başarır, açıklamasında çok önemli bir iddiayı da dile getirdi. Başarır, tasarıyı hazırlayan ve Meclis’e sunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’a “uzun süre Alaattin Çakıcı’nın avukatlığını yapıp yapmadığını” sordu. Başarır şu ifadeleri kullandı: “Bu teklifi meclise MHP getirdi. Ve teklifin mimarı MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız’dır. Buradan Feti Yıldız’a soruyorum, kendisi uzun süredir Alaattin Çakıcı’nın avukatlığını yapmış mıdır? Cezaevlerinde defalarca Alaattin Çakıcı ile görüşmüş müdür? Bir parti ve Genel Başkan Yardımcısı affı, halk için mi yoksa suç örgütü liderleri için mi çıkarmayı hedefliyor? Bunlar kamuoyuna izah edilmeli, aydınlatılmalı ve gerçekten bir af yasası çıkarılacaksa geniş tabanlı bir uzlaşı ile mağdurları, anayasanın eşitlik ilkesi doğrultusunda kapsayacak şekilde çıkarılmalı. Kişiye özel çıkarılacak bir af yasası Türkiye’yi dünya kamuoyunda küçük düşürecektir.”