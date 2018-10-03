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CHP'li isimden gündem yaratacak iddia: Af tasarısının mimarı Çakıcı'nın avukatı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Ali Mahir Başarır'ın af tasarısı ile ilgili iddiası gündeme bomba gibi düştü. Başarır, af tasarısını hazırlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'la ilgili ses getirecek bir iddiada bulundu ve Yıldız'a 'uzun süre Çakıcı'nın avukatlığını yapıp yapmadığını' sordu.

CHP'li isimden gündem yaratacak iddia: Af tasarısının mimarı Çakıcı'nın avukatı mı?

Türkiye’nin gündeminde MHP’nin Meclis’e sunduğu af tasarısı var.

Tasarıyla ilgili CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Ali Mahir Başarır, konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Başarır, açıklamasına “Söz konusu teklif sunulmasıyla yüz binlerce aile umutlandı” diye başladı. Başarır şunları kaydetti:

“Bağımsız, tarafsız, siyaset kurumu ile ilintili olmayan bir yargı sistemine sahip olsaydık, bugün burada bu affı tartışmıyor olacaktık.

Lakin ülkemizdeki ceza yargılama sistemi, hâkimlerin yanlı ve taraflı tutumları, siyasal iktidarın yargı üzerindeki baskısı göz önünde bulundurulduğunda, gerçekten mağdur olan hükümlü ve tutukluları kapsayacak bir af yasası teklifi tartışılabilir.

Af kanun teklifinin, bir mantığı, gerçek bir mağdur kitlesi ve bir sembolü olmalıdır.

Bu sembol; cezaevindeki bir anne, o anne ile büyümek zorunda olan bir çocuk ya da icra iflas kanunundan hükümlü olan yüz binler olabilir. Ancak üzülerek görüyoruz ki bu af kanun teklifinin simgesi organize suç örgütleri liderleri ve en vahimi Alaattin Çakıcı’dır.”

ali-mahir-basarir

CHP Mersin Milletvekili Av. Ali Mahir Başarır

AF TASARISINI HAZIRLAYAN YILDIZ, ÇAKICI’NIN AVUKATI MIYDI

CHP’li Başarır, açıklamasında çok önemli bir iddiayı da dile getirdi. Başarır, tasarıyı hazırlayan ve Meclis’e sunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’a “uzun süre Alaattin Çakıcı’nın avukatlığını yapıp yapmadığını” sordu.

Başarır şu ifadeleri kullandı:

“Bu teklifi meclise MHP getirdi. Ve teklifin mimarı MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız’dır.

Buradan Feti Yıldız’a soruyorum, kendisi uzun süredir Alaattin Çakıcı’nın avukatlığını yapmış mıdır? Cezaevlerinde defalarca Alaattin Çakıcı ile görüşmüş müdür?

Bir parti ve Genel Başkan Yardımcısı affı, halk için mi yoksa suç örgütü liderleri için mi çıkarmayı hedefliyor?

Bunlar kamuoyuna izah edilmeli, aydınlatılmalı ve gerçekten bir af yasası çıkarılacaksa geniş tabanlı bir uzlaşı ile mağdurları, anayasanın eşitlik ilkesi doğrultusunda kapsayacak şekilde çıkarılmalı.

Kişiye özel çıkarılacak bir af yasası Türkiye’yi dünya kamuoyunda küçük düşürecektir.”

“AKP DEVLETİ SÜREKLİ BİRİLERİNE TESLİM ETME SEVDASINDADIR”

CHP’li Başarır açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Buradan çıkarılacak sonuç;

Çeteler için affın gündeme gelmesi,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Mehmet Ağar ile ilişkileri, hatta Sayın Ağar’ın oğlunun Elazığ’dan AKP Milletvekili olarak seçilmesi, devletin FETÖ ruhundan sonra şimdi de özellikle 1990’larda etkin olan susurluk ruhunu ortaya çıkarmak istemesidir.

Özellikle 1990’larda devlet-mafya ilişkisi, faili meçhul cinayetler, etkin polis devleti göz önünde bulundurulduğunda bu af teklifi ile birlikte çetelere özgürlük ve Susurluk ruhunun tekrar hortlatılmak istendiğini görürüz.

Sayın Ahmet Davutoğlu, “AKP iktidardan indirilirse bu ülkede beyaz toroslar dolaşacak” demişti. Ancak görüyoruz ki AKP, MHP aracılığı ile iktidardayken beyaz torosları dolaştırma sevdasında.

AKP, devleti sürekli birilerine teslim etme sevdasındadır.

FETÖ’den sonra şimdi de Susurluk’u ve devlet- mafya ilişkisini küçük ortağı MHP eliyle yaşatmaya çalışmaktadır.

İlla da devlet bir yapıya teslim edilecekse, bu yapı ülkedeki milyonlarca Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukları ve ruhuna teslim edilmeli.

Onlar bu meclisi bombalamayacağı gibi devlet adına derin faili meçhul cinayetler işlemez, bu vatanı aslanlar gibi korur.”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, af tasarısıyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, gazetecilerin Alaattin Çakıcı’yla ilgili sorularını yanıtsız bırakmıştı.

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