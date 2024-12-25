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CHP'li ismin emekli askerlere yönelik çağrısına AK Parti'den sert tepki: "Vesayet görüntüsü canlandırma girişimi"

25.12.2024 17:38
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'nun emekli askerlere yönelik çağrısına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu çağrı, vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

CHP'li ismin emekli askerlere yönelik çağrısına AK Parti'den sert tepki: "Vesayet görüntüsü canlandırma girişimi"

CHP'li Yankı Bağcıoğlu'nun hamlesi AK Parti'den tepki çekti. AK Parti Sözcüsü Çelik, çağrıyı "Emekli askerleri de son derece yanlış bir çerçevenin içine sokacak bir basiretsizlik" olarak niteledi.

"ÇOK SORUMSUZ BİR YAKLAŞIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı Sn Yankı Bağcıoğlu’nun Milli Savunma Bakanlığına bağlı disiplin mekanizmasını etkilemek üzere emekli askerleri eylem yapmaya çağırması çok sorumsuz bir yaklaşımdır.

Sn Bağcıoğlu emekli bir asker olsa da, bugün bir siyasi partinin genel başkan yardımcısıdır; yaptığı çağrı doğal olarak “siyasi” niteliğe sahiptir.

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"EMEKLİ ASKERLERİMİZ ÜZERİNDEN SİYASİ FAALİYET ÜRETMEYE ÇALIŞMASI BAŞTAN AŞAĞI YANLIŞ"

Böyle bir çağrı emekli askerlerimizi de son derece yanlış bir çerçevenin içine sokacak bir basiretsizliktir.
CHP Genel Başkan Yardımcısının emekli askerlerimiz üzerinden siyasi faaliyet üretmeye çalışması baştan aşağı yanlıştır.

Siyasi görüş açıklamak başka şeydir, askeri mekanizmaları etkilemek için eylem yapmak başka şeydir. Askeri mekanizmaları etkilemek üzere sokak çağrısı yapmanın demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Bu çağrı, vesayet görüntüsü canlandırma girişimi dışında bir şekilde tanımlanamaz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Ömer Çelik
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