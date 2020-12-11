CHP'li Kaya: Elimdeki liste AKP'nin 18 yılda sattıklarının listesidir

TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurumların 2021 yılı bütçeleri üzerinde CHP milletvekilleri söz aldı.
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Kovid-19 önlemleri kapsamında yayımlanan genelge ile esnafın dükkanını kapattığını ve destek beklediğini dile getirerek, başka bir genelge daha yayımlanarak, "Esnafın kirasını, vergisini biz ödeyeceğiz. Esnaflarımızın kredi borçlarını erteliyoruz." denilmesi gerektiğini söyledi.
Dünyanın birçok ülkesinin bunu vatandaşlarına yaptığını anlatan Kaya, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, bunun gereğini de yapmak zorundasınız. Fakat sizin böyle bir derdiniz yok. Maalesef sizin millet diye bir derdiniz yok." ifadesini kullandı.
CHP'nin dikili bir ağacının, yaptığı bir fabrikanın, çaktığı bir çivinin olmadığının söylendiğini dile getiren Kaya, CHP'nin Türkiye'de yaptığı hizmetlerin yazılı olduğunu söylediği kağıt ruloyu kürsüye asarak milletvekili sıralarının bulunduğu yere doğru yuvarladı. Kaya, "Şu gördüğünüz 15 metrelik liste, CHP'nin bu ülkeye yaptığı fabrikalar, limanlar, sanayi tesislerinin listesidir. Alın okuyun ve iftira atmayın." diye konuştu.
Elindeki bir başka listeyi daha kürsüye asan Kaya, "Şu elimdeki liste de AKP'nin 18 yılda sattıklarının listesidir. 13 metrelik listedir." dedi.
Kaya'nın konuşması üzerine yerinden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "CHP'nin 80 yılda yapabildikleri ancak kürsüden kendi sıralarına kadar gelebiliyor ama AK Parti'nin yaptıkları Kars'tan Edirne'ye kadar devam ediyor. Bak, 'Ne yaptınız?' diyor. Seksen yılda yapılan 6 bin 100 kilometredir. 18 yıllık AK Parti iktidarında bu 27 bin kilometreye çıkarılmıştır, işte farkımız bu. Farkımızı bir daha göstereyim: Ufuk farkı nedir? Bir tarafta dünyanın en büyük 3'üncü barajını yapan bir irade, bir tarafta da bizim yapmış olduğumuz, tadil etmiş olduğumuz çeşmeye musluk takan bir zihniyet. İşte fark bu, işte ufuk bu." karşılığını verdi.
(AA)