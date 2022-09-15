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CHP'li Kılıç'ın "BAYKAR" sözleri sonrası Selçuk Bayraktar'dan çok sert tepki

15.09.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve şirketin CEO'su Haluk Bayraktar, CHP'li Sevda Erdan Kılıç'a çok sert tepki gösterdi. Bugün bazı sitelerde yer alan haberlerde Kılıç, ASELSAN'daki işten çıkarmalara ilişkin, "Baykar'ın önü mü açılmak isteniyor?" ifadelerini kullandı. CHP'li ismin sözlerine Twitter'dan yanıt veren Selçuk Bayraktar, "Tüm dünya överken içeride birileri iftira peşinde" dedi.

CHP'li Kılıç'ın "BAYKAR" sözleri sonrası Selçuk Bayraktar'dan çok sert tepki

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç'ın, "ASELSAN'daki işten çıkarmalar" iddiaları üzerine yaptığı açıklamalar bugün bazı haber sitelerinde yer aldı.

Konuyu Meclis gündemine taşıdığını da ifade eden Kılıç, açıklamalarında, İHA ve SİHA'ları üreten şirket BAYKAR'la ilgili de bazı ifadeler kullandı. "ASELSAN'daki işten çıkarmalar" iddialarını yorumlayan Kılıç, "Baykar’ın önü mü açılmak isteniyor?" demişti.

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KILIÇ'IN SÖZLERİNE ÇOK SERT TEPKİ

CHP'li Kılıç'ın BAYKAR'la ilgili ifadelerine ilk olarak şirketin CEO'su Haluk Bayraktar tepki gösterdi.

Bahsi geçen haberi Twitter hesabından paylaşan Bayraktar, "Öz kaynaklarınla sıfırdan geliştirdiğin teknolojilerle dünyanın gıpta ile baktığı bir firma ol, memleketin ana muhalefet partisi sinsice iftira ve algı oyunlarıyla yoluna takoz koysun. Nuri Demirağ gibi bu topraklara ait girişimcileri yok etmiş bu zihniyet bu kez başaramayacak! dedi.

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"SALDIRI SİYASETTEN GELİYOR"

Haluk Bayraktar'ın tepkisini kendi Twitter hesabından paylaşan Selçuk Bayraktar da CHP'li ismi sert bir dille eleştirdi. "PKK/YPG sıkışınca saldırı siyasetten geliyor" diyen Bayraktar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Tüm dünya övgüyle bahsederken, SİHA'larımızı kullanan ülkeler kahraman derken, içeride birileri sadece iftira peşinde. PKK/YPG sıkışınca saldırı siyasetten geliyor. İstediğiniz kadar yolumuza takoz hatta mayın döşeyin. Biz, son nefesimize kadar bu zihniyetle mücadele edeceğiz!

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Anahtar Kelimeler:
Selçuk Bayraktar İHA haluk bayraktar siha
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