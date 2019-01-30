CHP'li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu: Kararı tanımıyorum

CHP Genel Merkezi 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Kırklareli’nin mevcut Belediye Başkanı M. Siyam Kesimoğlu’nun yerine Tuna Soykan’ı aday gösterdi. Bu karara tepki gösteren mevcut belediye başkanı Kesimoğlu, Atatürk Evi önünden Vilayet Meydanı'na yürüyüş düzenledi. Başkan Kesimoğlu kılıç yarası aldığını ifade ederek, “Genel merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum kabul etmiyorum içime sindiremiyorum” dedi. Kesimoğlu konuşmalarının ardından yaklaşık 3 bin kişi CHP Genel Merkezinin aldığı bu karara karşı yürüdü.

'BU KARARI TANIMIYORUM'

Yürüyüş öncesi konuşan Kesimoğlu, “Ben hayatımın hiçbir aşamasında eğilmedim, diklenmeden dik durdum sadece ve sadece halkımın karşısında yani sizin karşınızda bugün bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Keşke bugün bu güzel tabloyu bu olumsuzlukları önümüze koyanlar da görseller buradan yükselen bu sessiz çığlığı oradan dinleyebilseler. 5 yıldır size gururla hizmet ediyorum ve devam etmek istiyorum. Bu irademi 4 ay önce genel merkez yöneticilerimizi bildirdim ama 4 aydan bu yana gelinen nokta itibarıyla yaşanan sıkıntıların eziyetlerin ne olduğunu hepimiz gördük. Bunu ben hak etmiyorum hele hele Kırklareli halkı olarak siz hiç etmiyorsunuz. Ben sizin temsilcinizim, sizin sesiniz, sizin gözünüzüm. Onun için genel merkezimizin aldığı bu kararı tanımıyorum, kabul etmiyorum içime sindiremiyorum. Çünkü ben yaşantımın her döneminde demokrasi dedim, halk dedim, hukuk dedim, adalet dedim. Geçmişimde pişmanlık duyabileceğim hiçbir yanlışım yok bu iradeyi ortaya koyarken her zaman olduğu gibi gücümü sizden aldım. Göreve geldiğim günden bugüne kadar periyodik olarak kendimi oto kontrol ile denedim anket firmaları ile ilgili çalışmaları yaptırdım. Kırklareli halkı beni nasıl görüyor diye 2014 yılında sayın genel başkanımız bana bu görevi verdiğinde milletvekilliğini bıraktım geldim aday oldum. Ben demokratım ben demokrasiye inanmış bir insanım. Eğilim yoklaması yapın dedim ev kapı kapı gezin çıkacak olan iradeye saygım var dedim eğer beni de aday yapmayacaksanız söyleyin, benim onurumla oynamayın, Kırklareli halkının iradesine ipotek koymayın dedim. Bugün bu noktaya geldik bir gerçeğin altını çizmek istiyorum mesele Mehmet Siyam Kesimoğlu yeniden Kırklareli Belediye Başkanı olup olmaması meselesi değil. Eğer önümüzdeki seçim 5 yıl daha bu kente hizmet edersem boyum bir karış daha uzamayacak. Bu konuyla ilgili Kırklareli ile örgütümüzün yazılı beyanları sözlü ifadeleri görmezden gelindi o partinin örgütüdür Kırklareli halkı bugün burada Kesimoğlu diyor” diye konuştu.