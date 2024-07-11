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  4. CHP'li Mahmut Tanal'ın sorusunu duyunca dayanamadı! Sırrı Süreyya Önder bütün Meclis'i güldürdü: Sizde bir sıkıntı var!

CHP'li Mahmut Tanal'ın sorusunu duyunca dayanamadı! Sırrı Süreyya Önder bütün Meclis'i güldürdü: Sizde bir sıkıntı var!

11.07.2024 16:08
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.07.2024 16:08
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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile CHP'li Mahmut Tanal arasında yaşanan diyalog gündem oldu. Tanal'ın "Bu elektrik sorunu nasıl halledilecek?" sözlerine yanıt veren Önder, "Sayın Tanal, sizde bir sıkıntı var. Belediye orada duruyor, çöpü gidiyorsun Urfa müftüsüne, elektriği bana soruyorsun" dedi. Meclis'te gülüşmelere neden olan o anlar, sosyal medyada da gündem oldu.

CHP’nin 9 Temmuz’da saat 21.00’da olan ışık kapatma eyleminin olduğu gün yapılan oturumda TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile CHP'li Mahmut Tanal arasında yaşanan diyalog gündem oldu.

CHP'Lİ TANAL: BU ELEKTRİK SORUNU NASIL HALLEDİLECEK?

Söz konusu oturumda söz alan CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa halkının ışık-kapatma eylemine elektrikler kesik olduğu için katılamayacağını söyleyerek "Işıkları açın kapatın eylemimize Şanlıurfa'da elektrikler kesik olduğu için Şanlıurfa'daki vatandaşlarımız bu hakkını kullanamamış. Şanlıurfa'nın bu elektrik sorunu nasıl halledilecek?" sözleriyle Sırrı Süreyya’dan cevap bekledi.

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ÖNDER'DEN GÜLDÜREN YANIT: SAYIN TANAL, SİZDE BİR SIKINTI VAR

Tanal’ın bu çıkışına yanıt veren TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, "Sayın Tanal, sizde bir sıkıntı var. Belediye orada duruyor, çöpü gidiyorsun Urfa müftüsüne, elektriği bana soruyorsun" dedi.

Önder ayrıca, “Sen çözüm aramıyorsun da başka bir muhatap arıyorsun gibi. İnşallah bir gün Enerji Bakanı olursam, Urfa’ya özel bir önem vereceğim” sözlerini ekledi.

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Önder’in bu çıkışı sonrası Meclis’te gülüşmelere neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Meclis'te yaşananlara ilişkin görüntüler ise bugün sosyal medyada gündem oldu.

Express
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Anahtar Kelimeler:
Sırrı Süreyya Önder Mahmut Tanal tbmm başkanı mustafa şentop
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