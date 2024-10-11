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  4. CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ sosyal medyada gündem oldu! PKK'ya terör örgütü diyemedi

CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ sosyal medyada gündem oldu! PKK'ya terör örgütü diyemedi

11.10.2024 21:34
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Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
11.10.2024 21:34
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CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ, katıldığı bir röportajda söylemleriyle sosyal medyada gündem oldu. Akçadağ, PKK’ya bir türlü terör örgütü diyemedi.

Maltepe Belediye Meclis Üyesi ve Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı olan Şükrü Akçadağ, Maltepe Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı sonrası röportajda Gazeteci Sevgi Özdemir'in yönelttiği "PKK bir terör örgütü müdür?" sorusuna cevap veremedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KAVRAMINI TARTIŞMAK GEREKİYOR"

"PKK'ya terör örgütü diyenlerdensiniz" diyen Gazeteci Sevgi Özdemir'e, "Terör örgütü kavramını tartışmak gerekiyor. Ben size terörün tanımını yapayım, konuyu farklı yere çekiyorsunuz. Terörün tanımını yapayım size, kimin terörist olup olmadığını siz söyleyin" dedi. Haksız insanları öldüren teröristtir." ifadelerini kullandı.

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ'ın PKK'ya terör örgütü diyememesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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Maltepe CHP Maltepe Belediyesi
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