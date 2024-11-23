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  4. CHP’li meclis üyesi gazeteciyi feci şekilde darp etti! Bayıltana kadar dövdü! Restorandakiler seyirci gibi izledi…

CHP’li meclis üyesi gazeteciyi feci şekilde darp etti! Bayıltana kadar dövdü! Restorandakiler seyirci gibi izledi…

23.11.2024 11:33
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Balıkesir’de yaşanan bir saldırı anı akıllara durgunluk verdi. Burhaniye ilçesinde yayın yapan Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, aynı ilçede CHP’den belediye meclis üyesi olarak seçilen Nadir Bayram’ın saldırısına uğradı. Bayram, gazeteci feci şekilde darp ederek bayıltana kadar dövdü. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yayın yapan Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, aynı ilçenin CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram tarafından saldırıya uğradı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, Burhaniye’nin CHP’li meclis üyesi Nadir Bayram tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Saldırıyı yapan meclis üyesi Bayram sakince içeri girdi, masaya yöneldi. Masada oturan gazeteciye saldırdı. Oturduğu yerden yere düşen gazeteciye şiddet yerde de kesilmedi. Başına tekme darbeleri alan gazeteci bayıldı. Saldırgan ise olay yerinde uzaklaştı.

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Dakikalarca baygın olarak yerde yatan gazeteciye restoran çalışanları yardımcı oldu. Saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Sataroğlu saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti de yayınladığı mesaj ile saldırıyı kınadı. (İHA)

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Burhaniye CHP dayak meclis saldırı
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