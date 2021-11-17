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CHP'li Mehmet Bekaroğlu: "Bu iş IMF ile anlaşmaya doğru gidiştir"

17.11.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, ülkenin ekonomik krize doğru gittiğini savunarak, "Bu iş, bu gidiş geçmişteki olaylara baktığımızda, IMF ile anlaşmaya doğru gidiştir" dedi.

CHP'li Mehmet Bekaroğlu: "Bu iş IMF ile anlaşmaya doğru gidiştir"

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında döviz kurundaki yükselişe işaret etti.

Türkiye'nin devlet, bankalar ve özel sektör olmak üzere 450 milyar dolara yakın borcu olduğunu ifade eden Bekaroğlu, "Bir senede doların 3 lira artması dolayısıyla ülkemizin yükümlülükleri bir anda 1 trilyon 300 milyar lira arttı." diye konuştu.

Bekaroğlu, 2022 yılı bütçesinin kur farkından dolayı ortadan kalktığını iddia etti.

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Türkiye'nin ciddi bir ekonomik krize doğru gittiğini ileri süren Bekaroğlu, "Bu iş, bu gidiş geçmişteki olaylara baktığımızda, IMF ile anlaşmaya doğru gidiştir. Bu borcu bu özel sektörün, bu bankacılık sisteminin ödemesi mümkün değildir. Ciddi bir krize doğru gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin sözlerini de eleştirdi.

AA

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