CHP'li Mehmet Bekaroğlu İmamoğlu'nun açıklaması sonrası özür diledi: Gerçekten utandım

İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki karla mücadele çalışmaları sırasında Sarıyer ilçesinde bir balık restoranında görüntülenmesi sonrası eleştirilerin hedefi oldu.

BETÜL SAYAN KAYA'YI ELEŞTİRDİ

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya da sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun restorandaki görüntülerini paylaşmış ve "İBB başkanlığı öncelikle sorumluluk sahibi olmayı gerektirir. Kadınlar, yaşlılar, bebekler yollarda aç, susuz kalmışken balık keyfi yaparak belediye başkanlığı yapılmaz" ifadelerini kullanmıştı. Sayan'ın ifadelerine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu tepki göstermiş ve "Türkiye'nin eski bir Bakanı, bir hanımefendi yalan konuşur mu, bu büyük yalanı söylerken biraz utanmaz mı? Dün gece restoran kapalıydı... Artık bunu herkes biliyor ama Bakan Hanım hala özür dilemiyor" paylaşımında bulunmuştu.

İMAMOĞLU "1 SAATLİK YEMEK MOLAM BİLE KONUŞULUR OLDU" AÇIKLAMASINDA BULUNDU

İmamoğlu'nun, "3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu." ifadeleri sonrasında Bekaroğlu özür mesajı paylaştı.

"GERÇEKTEN UTANDIM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun söylenen saatlerde restoranda olduğunu doğrulaması üzerine paylaşımı silen Bekaroğlu, AK Parti'li Sayan Kaya'dan özür dileyerek "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış" dedi.

"EKREM BEY'İN BİR SAATLİK YEMEĞİNDE ELBETTE BİR SORUN YOK"

Bekaroğlu, "Yanlış anlaşılmasın; ben kimse için değil, kendi hatam dolayıyla özür diledim. Ekrem Bey'in bir saatlik yemeğinde elbette bir sorun yok ama bu saate kadar bir açıklama yapılmalıydı, insanlar zor duruma düşürülmemeliydi" ifadelerini kullandı.

