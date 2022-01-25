HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. CHP'li Mehmet Bekaroğlu İmamoğlu'nun açıklaması sonrası özür diledi: Gerçekten utandım

CHP'li Mehmet Bekaroğlu İmamoğlu'nun açıklaması sonrası özür diledi: Gerçekten utandım

25.01.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dün gece karla mücadele çalışmaları sırasında İBB Başkanı İmamoğlu'nun bir restoranda görüntüsünü paylaşan AK Parti'li Betül Sayan Kaya'yı CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu eleştirerek, "Bir hanımefendi yalan konuşur mu?" demişti. Mehmet Bekaroğlu, İmamoğlu görüntüleri doğrulayınca özür diledi. Bekaroğlu açıklamasında, "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış" ifadelerini kullandı.

CHP'li Mehmet Bekaroğlu İmamoğlu'nun açıklaması sonrası özür diledi: Gerçekten utandım

İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki karla mücadele çalışmaları sırasında Sarıyer ilçesinde bir balık restoranında görüntülenmesi sonrası eleştirilerin hedefi oldu.

BETÜL SAYAN KAYA'YI ELEŞTİRDİ

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Betül Sayan Kaya da sosyal medya hesabından İmamoğlu'nun restorandaki görüntülerini paylaşmış ve "İBB başkanlığı öncelikle sorumluluk sahibi olmayı gerektirir. Kadınlar, yaşlılar, bebekler yollarda aç, susuz kalmışken balık keyfi yaparak belediye başkanlığı yapılmaz" ifadelerini kullanmıştı. Sayan'ın ifadelerine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu tepki göstermiş ve "Türkiye'nin eski bir Bakanı, bir hanımefendi yalan konuşur mu, bu büyük yalanı söylerken biraz utanmaz mı? Dün gece restoran kapalıydı... Artık bunu herkes biliyor ama Bakan Hanım hala özür dilemiyor" paylaşımında bulunmuştu.

2

Son dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'balıkçı' eleştirilerine sert tepki! &quot;Hazımsızlıkları öyle bir noktaya geldi ki...&quot;Son dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'balıkçı' eleştirilerine sert tepki! "Hazımsızlıkları öyle bir noktaya geldi ki..."

İMAMOĞLU "1 SAATLİK YEMEK MOLAM BİLE KONUŞULUR OLDU" AÇIKLAMASINDA BULUNDU

İmamoğlu'nun, "3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu." ifadeleri sonrasında Bekaroğlu özür mesajı paylaştı.

"GERÇEKTEN UTANDIM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun söylenen saatlerde restoranda olduğunu doğrulaması üzerine paylaşımı silen Bekaroğlu, AK Parti'li Sayan Kaya'dan özür dileyerek "Sayın Betül Sayan Kaya ve herkesten özür dilerim. Gerçekten utandım. Ekrem Bey, saat 18.00-19.00 arası o restorandaymış" dedi.

1

"EKREM BEY'İN BİR SAATLİK YEMEĞİNDE ELBETTE BİR SORUN YOK"

Bekaroğlu, "Yanlış anlaşılmasın; ben kimse için değil, kendi hatam dolayıyla özür diledim. Ekrem Bey'in bir saatlik yemeğinde elbette bir sorun yok ama bu saate kadar bir açıklama yapılmalıydı, insanlar zor duruma düşürülmemeliydi" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Türkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladıTürkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladı
AK Parti'den Sedef Kabaş'a tepkiAK Parti'den Sedef Kabaş'a tepki
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu CHP

En Çok Okunan Haberler

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da dün gece -43 derece ölçüldü!

İtiraf etti! "Çekimde bana tecavüz etti"

İtiraf etti! "Çekimde bana tecavüz etti"

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Cüneyt Özdemir isyan etti: ‘Aklım almıyor ya bu nasıl olur’

Cüneyt Özdemir isyan etti: ‘Aklım almıyor ya bu nasıl olur’

İmamoğlu'ndan eleştirilere sert tepki

İmamoğlu'ndan eleştirilere sert tepki

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

Notlarını sesli almak isteyenlere tavsiyeler

Notlarını sesli almak isteyenlere tavsiyeler

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

Dehşete düşüren ifade! Korku dolu anları böyle anlattı

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

İstanbul'da da hissedilen depremden ilk görüntüler geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.