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CHP'li milletvekilinden açıklama: Ankara'da seçim sonuçlandı

SEÇİM HABERLERİ  | 05.04.2019 15:12 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Ankara'da 14 ilçedeki geçersiz oyların tekrar sayılması yönündeki talebi İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

CHP'li milletvekilinden açıklama: Ankara'da seçim sonuçlandı

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşçıer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'da AK Parti'nin 14 ilçedeki geçersiz oyların yeniden sayılması başvurusunun reddedildiğini duyurdu.

Gamze Taşçıer'in açıklamaları şöyle:

"Genel Başkan Yardımcımız @muharremerkek17 ile süreci takip ediyoruz. Ankara İl Seçim Kurulu AKP’nin kalan 14 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımı itirazını REDDETTİ. YSK’nın geçmiş uygulamasına göre, @mansuryavas06’ın mazbatası takdim edilmelidir.

Ankara’da seçim sonuçlanmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni @mansuryavas06 %50,93 oran ve 123.799 oy farkla kazanmıştır. 5 yılda yapacak çok işimiz var. Daha fazla gün kaybetmeden, Başkanımız Mansur Yavaş’a mazbatası bir an önce takdim edilmelidir."

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