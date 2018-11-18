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CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2018 09:49 | Son Güncelleme

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti. Bircan'ın ölüm haberini CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş sosyal medyadan duyurdu.

CHP'li Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın bugün sabah saat 09:15'te hayatını kaybettiği belirtilirken, cenaze töreninin pazartesi günü Edirne'de yapılacağı öğrenildi.

BARIS

24 Haziran seçimlerinde Edirne'den parlamentoya giren CHP'li Erdin Bircan, parti çalışması için gittiği Iğdır'da geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alınmış, uzun süredir Ankara'da tedavi görüyordu.

ERDİN BİRCAN KİMDİR?

ERDİN BİRCAN KİMDİR

Erdin Bircan, 1959 yılında Enez İlçesine bağlı Hasköy’de doğdu.

İstanbul Hasköy Lisesinde okuduğu yıllarda gençlik hareketlerine katıldı.

Politika Gazetesi'nde çalıştı.

1980’li yıllarda özel sektörde yöneticilikler yaptı.

Ticari hayatına 1988’de Erpa Tekstil’i kurarak başladı ve başarılı bir iş hayatı gerçekleştirdi.

Uzunköprü’de hayvancılıkla uğraştı.

Sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulundu. Kurucuları arasında yer aldığı Trakyalı Yöneticiler ve İş Adamları Derneği TRYİAD'da 2 dönem Başkan Yardımcılığı yaptı.

10 yıl Keşan Ticaret Sanayi Odası KTSO üyeliği yaptı.

Halen İstanbul Tekstil Konfeksiyon İhracatçıları Birliği İTKİB üyeliği, İstanbul Ticaret Odası İTO üyeliği ve İstanbul Sanayi Odası İSO üyeliklerinde bulunmaktadır.

Bircan, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Beşiktaş Spor Kulübü üyesidir. 2011 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olarak yarıştı.

2015 seçimlerinde önseçimden başarı ile çıkarak CHP Milletvekili adayı oldu. 7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimleri ile parlamentoya girmeye hak kazandı.

Erdin Bircan evli ve iki çocuk, bir torun sahibidir


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Okuyucu Yorumları 14 yorum
aman bi sarsildim, bi sarsildim... akp den 1 m.v. olmus cokmu.
@cem_yuksel_2018 Ölen insana karşı da sorumluluklarımız bitmez. Onu küçük düşürecek, incitecek, insanların zihninde soru işaretlerinin oluşmasına sebep olacak türdeki konuşmalar, ölenin ruhunu da yakınlarını da yaralar. Bize düşen, varsa ve biliyorsak duyarak ya da görerek tanık olduğumuz iyi taraflarını yâd etmektir. Zira bir kimseye şüphenin gölgesini bile düşürmemek duyarlılığı, Müslümanlığını güzelleştirmek isteyen her bireyin ahlakındandır. Ölenin ardından kötü konuşulmaz, çünkü davranışların ve davranış sonrasında içte esen fırtınalardan haberimiz olmaz.
allah rahmet eylesin.
mevla rahmet eylesin . ailesi nin sevenlerinin başı sağolsun
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