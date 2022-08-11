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CHP'li milletvekili Suat Özcan hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi

11.08.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan mide kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, Özcan'ın hastaneye kaldırılmasıyla ilgili olarak "Milletvekilimizin sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

CHP'li milletvekili Suat Özcan hastaneye kaldırıldı! İlk açıklama geldi

Muğla'nın Milas ilçesinde, mide kanaması geçirdiğinden şüphelenilen CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan tedaviye alındı. Özcan'ın sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama yapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlçedeki evinde rahatsızlanan Özcan, kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye gitti. Hastanede müdahalesi yapılan Özcan, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği değerlendirilen Özcan, tedavi altına alındı.

CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özcan'ın dün akşam rahatsızlandığını ve sabah kendisine özel bir hastanede serum takıldığını söyledi.

"SAĞLIK DURUMU İYİ"

Özcan'ın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedbir amaçlı sevk edildiğini belirten Zeybekoğlu, "Milletvekilimizin sağlık durumu iyi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile kendisini ziyaret ettik. Sağlık durumunu takip ediyoruz." diye konuştu. (AA)

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Suat Özcan CHP

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