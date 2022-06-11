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CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesinin restorasyon paylaşımı gündem oldu! Başkan Gürün'e tepki

11.06.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Gürün, Datça'da restore edilen bir camiinin görüntüsünü paylaştı. "Neydi, ne oldu?" notuyla camiinin yeni ve eski görüntüsünü paylaşan Gürün'e ve gerçekleştirilen restorasyona tepki sosyal medyadan tepki yağdı. Tarihi görüntüsünü neredeyse kaybeden camiinin restorasyonu için, "Dalga mı geçiyorsunuz?" yorumları yapıldı.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesinin restorasyon paylaşımı gündem oldu! Başkan Gürün'e tepki

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan tarihi Çeşmeköy Camii'ndeki restorasyon sosyal medyanın gündemine oturdu. Çalışmayı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Neydi, ne oldu?" notuyla paylaşınca, hem restorasyona, hem de Başkan Gürün'e tepkiler peş peşe geldi...

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Başkanı Osman Gürün, Datça'daki tarihi Çeşmeköy Camii’nin restorasyon çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, restorasyon işleminin öncesi-sonrası fotoğraflarını paylaştı.

Gürün paylaşımına "Kültürel mirasımızı koruyup, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz." notunu da düştü.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Başkan Gürün'ün paylaşımı ve yapılan restorasyon sosyal medyada tepki gördü. Sosyal medya kullanıcılarından bazıları Muğla Belediye Başkanı Gürün'ün kendileriyle dalga geçtiğini savundu. Yapılan restorasyon çalışmasında tarihin korunmaması yönünde çok sayıda yorum geldi.

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