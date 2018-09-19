CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

Yargının talimat ile hareket ettiğini ileri süren Erkek, "Rahip Brunson olayı tam bir trajedidir. Hukuk olmadığı için Türkiye artık güvenli bir liman değil. Çok ciddi sermaye çıkışı var Türkiye'den ve artık sermaye gelmiyor. Biz yatırım yapan, istihdam üreten, yüksek teknolojiyle katma değer üreten sermaye istiyoruz, ama artık gelmiyor. Çünkü güvenli bir liman değil, hukuk yok.

Merkel istediği için bazı Alman vatandaşlar apar topar tahliye ediliyor. Bunlar ne için tutuklandı, tutuklamalar haksız mıydı ? Haksız değilse neden yargı talimat ile hareket ediyor ? Macron istediği için Fransız vatandaşlar tahliye ediliyor. Haklı olarak bunları gören Trump da kendi vatandaşlarının tahliye edilmesini istiyor. Böyle bir tablo maalesef çok acı. Biz her zaman söylüyoruz. Anayasa'da yargıç güvencesi olmadığı sürece, kuvvetler ayrılığı olmadığı sürece ve yargı bu şekilde siyasallaştığı sürece Türkiye hiçbir sorununu çözemez. Her şey adaletle mümkündür. Adaletin olmadığı yerde huzur da olmaz. Ekonomik kalkınma da olmaz.

Yanılmıyorsam Ekim ayında duruşması, 12 Ekim diye biliyorum. 12 Ekim'de evet, tahliye edilebilir. Yargının içerisinde yalnızca hukuka bağlı, hukuka ve vicdanına göre karar veren bir sürü onurlu, cesur yargıç, savcı da var. Ama onlarda yargının üzerindeki ağır baskılar sonucunda maalesef fazla bir şey yapamıyorlar" dedi. (DHA)

