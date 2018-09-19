HABER

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:10 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İzmir'de adli kontrolle ev hapsinde tutulan ABD'li rahip Andrew Brunson'ın, 12 Ekim'deki duruşmada tahliye edilebileceğini söyledi.

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısına, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Serdar Soydan, CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

"12 EKİM'DEKİ DURUŞMADA TAHLİYE EDİLEBİLİR"

Türkiye ve Çanakkale gündemine dair değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 'Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlemek, devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etmek’ suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları dikkate alınarak verilen ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan ABD’li rahip Andrew Brunson'ın, 12 Ekim'deki duruşmasında tahliye edilebileceğini söyledi.

'YARGI TALİMAT İLE HAREKET EDİYOR'

Yargının talimat ile hareket ettiğini ileri süren Erkek, "Rahip Brunson olayı tam bir trajedidir. Hukuk olmadığı için Türkiye artık güvenli bir liman değil. Çok ciddi sermaye çıkışı var Türkiye'den ve artık sermaye gelmiyor. Biz yatırım yapan, istihdam üreten, yüksek teknolojiyle katma değer üreten sermaye istiyoruz, ama artık gelmiyor. Çünkü güvenli bir liman değil, hukuk yok.

Merkel istediği için bazı Alman vatandaşlar apar topar tahliye ediliyor. Bunlar ne için tutuklandı, tutuklamalar haksız mıydı ? Haksız değilse neden yargı talimat ile hareket ediyor ? Macron istediği için Fransız vatandaşlar tahliye ediliyor. Haklı olarak bunları gören Trump da kendi vatandaşlarının tahliye edilmesini istiyor. Böyle bir tablo maalesef çok acı. Biz her zaman söylüyoruz. Anayasa'da yargıç güvencesi olmadığı sürece, kuvvetler ayrılığı olmadığı sürece ve yargı bu şekilde siyasallaştığı sürece Türkiye hiçbir sorununu çözemez. Her şey adaletle mümkündür. Adaletin olmadığı yerde huzur da olmaz. Ekonomik kalkınma da olmaz.

Yanılmıyorsam Ekim ayında duruşması, 12 Ekim diye biliyorum. 12 Ekim'de evet, tahliye edilebilir. Yargının içerisinde yalnızca hukuka bağlı, hukuka ve vicdanına göre karar veren bir sürü onurlu, cesur yargıç, savcı da var. Ama onlarda yargının üzerindeki ağır baskılar sonucunda maalesef fazla bir şey yapamıyorlar" dedi. (DHA)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!
Edremit'te farkındalık için bisiklet turuEdremit'te farkındalık için bisiklet turu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale CHP muharrem erkek Andrew Brunson rahip Brunson ABD tahliye

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

İlginizi Çekebilir

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Süratle tahliye olmalı. Ülkesine hizmet ediyorsa niye suçlu olsun. Ya kabul etmeyeceksin baştan ülkeye ya da sorun çıkarmayacaksın. Sayın Brunson suçsuzdur!!!!
bunları siz söylemeyin olamayınca dalga geçiyorlar bırakın çıksa sana ne çıkmasa sanane millet tek olan oldu arkadaş AÇIZ aç
Diğer Haberler
ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

HDP'li Ahmet Şık'tan tartışma yaratan EURO 2024 çıkışı: Türkiye'ye verilmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.