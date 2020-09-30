HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi

CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 21:20 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in "Koca’nın bin 512 hasta var dediği gün 29 bin 377 vaka vardı" iddiasıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Belge denilen, iddia edilen evrakla ilgili üzerinde bir tarih yok. Hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok" yanıtını vermişti. CHP'li Emir'den Bakan Koca'ya yanıt geldi.

CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in koronavirüs vaka sayısının açıklananın 20 katı olduğu iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlediği basın toplantısında yanıt vermişti. Koca, "Belge denilen, iddia edilen evrakla ilgili üzerinde bir tarih yok. Hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok. Bizim yazılım programımızda böyle bir arayüz yok. Tablodaki bütün veriler, bütün rakamlar doğrudur" ifadelerini kullanmıştı. CHP'li Murat Emir, Bakan Koca'nın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CHP'Lİ EMİR: TARİH YOK DEDİĞİNİZ BELGENİN TARİHİNİ İŞARETLEDİK

CHP'li Murat Emir sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi.

Üstüne, belirti göstermeyen vakaların tabloya dahil edilmediğini de belirterek, iddiamızı doğrulamış oldu.

'Tarih yok' dediğiniz belgenin de tarihini işaretledik, buradan bakabilirsiniz sayın @drfahrettinkoca"

belge

Bakan Koca'dan CHP'li Murat Emir'in 'Vaka sayısı açıklananın 20 katı' iddiasına yanıtBakan Koca'dan CHP'li Murat Emir'in 'Vaka sayısı açıklananın 20 katı' iddiasına yanıt
CHP'li Murat Emir: Koca'nın 1512 hasta var dediği gün 29 bin 377 vaka vardıCHP'li Murat Emir: Koca'nın 1512 hasta var dediği gün 29 bin 377 vaka vardı
En Çok Okunan Haberler
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Seks turizmi için Gambiya’ya giden yaşlı kadınlar şoke etti!
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
Esra Erol'da ortaya çıkmıştı! Komşusundan hamile kalan kadın sığınma evinde
Hastanedeyken annesi ile kocası evlendi
Hastanedeyken annesi ile kocası evlendi
Askerlikte video çekmişti! 2 yıl hapsi isteniyor
Askerlikte video çekmişti! 2 yıl hapsi isteniyor
Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruluyor!
Gelişim ve Demokrasi Partisi kuruluyor!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Fatih Portakal ekrandan kopamadı! Böyle duyurdu
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Diğer Haberler
Artvin’de yıldırım geceyi böyle aydınlandı
Artvin’de yıldırım geceyi böyle aydınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Kuveyt Emiri ile görüştü
Erdoğan yeni Kuveyt Emiri ile görüştü
Bakan Koca'dan CHP'li Murat Emir'in 'Vaka sayısı açıklananın 20 katı' iddiasına yanıt
Bakan Koca'dan 'Vaka sayısı açıklananın 20 katı' iddiasına yanıt
Adıyaman'da intihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna etti! Kalabalık film izler gibi izledi
Koronavirüsü yok saydılar! Pes dedirten görüntü
Yer: Hakkari! EBA'ya girebilmek için internetin çektiği ahırın damına çıkıyorlar
EBA'ya girebilmek için internetin çektiği ahırın damına çıkıyorlar
30 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
30 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu: 65 can kaybı, bin 391 yeni hasta sayısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.