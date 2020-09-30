CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in koronavirüs vaka sayısının açıklananın 20 katı olduğu iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlediği basın toplantısında yanıt vermişti. Koca, "Belge denilen, iddia edilen evrakla ilgili üzerinde bir tarih yok. Hangi tarih aralığında alındığına dair bir not yok. Bizim yazılım programımızda böyle bir arayüz yok. Tablodaki bütün veriler, bütün rakamlar doğrudur" ifadelerini kullanmıştı. CHP'li Murat Emir, Bakan Koca'nın açıklamasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

CHP'Lİ EMİR: TARİH YOK DEDİĞİNİZ BELGENİN TARİHİNİ İŞARETLEDİK

CHP'li Murat Emir sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi.

Üstüne, belirti göstermeyen vakaların tabloya dahil edilmediğini de belirterek, iddiamızı doğrulamış oldu.

'Tarih yok' dediğiniz belgenin de tarihini işaretledik, buradan bakabilirsiniz sayın @drfahrettinkoca"