CHP'li Mustafa İnce'nin yargılandığı davada karar

Güzelbahçe Belediyesi'nde, 6 Ocak 2009'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dönemin özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün talimatıyla düzenlediği 'Sarmaşık' operasyonunda, dönemin Güzelbahçe Belediye Başkanı Ertan Avkıran, Büyükşehir yasasıyla kapatılan Değirmendere Belde Belediyesi'nin başkanı Necati Şemsettin Eren, bazı meclis ve encümen üyeleriyle belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

66 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle 66 sanık hakkında dava açıldı. Ertan Avkıran hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'görevi kötüye kullanma', 'göreve ilişkin sırrın açıklanması', 5'er kez ihalelere fesat karıştırma', '6 kez nitelikli dolandırıcılık', '2 kez rüşvet', '12 kez resmi belgede sahtecilik', 'kamu görevlisi' sıfatıyla 7 kez, 'resmi belgede sahtecilik ve zincirleme akaryakıt hırsızlığı' suçlamalarından toplam 355 yıla kadar hapis cezası istendi. Aralarında Güzelbahçe Belediyesi'nin şimdiki Başkanı CHP'li Mustafa İnce'nin de yer aldığı diğer sanıklar hakkında da çeşitli cezalar talep edildi.

66 SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 66 sanığın beraatine karar verdi.

Kaynak: DHA

