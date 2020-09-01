HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'li Mustafa İnce'nin yargılandığı davada karar

CHP'li Mustafa İnce'nin yargılandığı davada karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 17:26 | Son Güncelleme

İzmir'de 11 yıl önce gerçekleşen 'Sarmaşık' operasyonu sonrası haklarında dava açılan, Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İnce ile eski belediye başkanı Ertan Avkıran'ın da bulunduğu 66 tutuksuz sanıkla ilgili davada karar çıktı. İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların beraatine hükmetti.

CHP'li Mustafa İnce'nin yargılandığı davada karar

Güzelbahçe Belediyesi'nde, 6 Ocak 2009'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, dönemin özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün talimatıyla düzenlediği 'Sarmaşık' operasyonunda, dönemin Güzelbahçe Belediye Başkanı Ertan Avkıran, Büyükşehir yasasıyla kapatılan Değirmendere Belde Belediyesi'nin başkanı Necati Şemsettin Eren, bazı meclis ve encümen üyeleriyle belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

66 SANIK HAKKINDA DAVA AÇILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameyle 66 sanık hakkında dava açıldı. Ertan Avkıran hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'görevi kötüye kullanma', 'göreve ilişkin sırrın açıklanması', 5'er kez ihalelere fesat karıştırma', '6 kez nitelikli dolandırıcılık', '2 kez rüşvet', '12 kez resmi belgede sahtecilik', 'kamu görevlisi' sıfatıyla 7 kez, 'resmi belgede sahtecilik ve zincirleme akaryakıt hırsızlığı' suçlamalarından toplam 355 yıla kadar hapis cezası istendi. Aralarında Güzelbahçe Belediyesi'nin şimdiki Başkanı CHP'li Mustafa İnce'nin de yer aldığı diğer sanıklar hakkında da çeşitli cezalar talep edildi.

66 SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan 66 sanığın beraatine karar verdi.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Dışişleri'ndan Rusya'ya sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' tepkisiDışişleri'ndan Rusya'ya sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' tepkisi
Herkes yanlış biliyor! Adım adım doğru maske kullanımı Herkes yanlış biliyor! Adım adım doğru maske kullanımı
En Çok Okunan Haberler
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankartla ilgili sert açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankartla ilgili sert açıklama
Kocasını paylaştı! 'Sanırsın bu doğurmuş'
Kocasını paylaştı! 'Sanırsın bu doğurmuş'
Artık ana haber sunacak! Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?
Artık ana haber sunacak! Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
Korkunç olay! Ağabeyini domuz zannedip, öldürdü
Korkunç olay! Ağabeyini domuz zannedip, öldürdü
Dışişleri'ndan Rusya'ya sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' tepkisi
Dışişleri'ndan Rusya'ya sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' tepkisi
Koronavirüse yakalanan Ali Babacan'ın tedavisiyle ilgili yeni gelişme
Koronaya yakalanmıştı! Yeni gelişme
Ev hapsindeyken öldürüldü! Katil zanlısı misafiri çıktı
Ev hapsindeyken öldürüldü! Katiliyle sabaha kadar sohbet etmiş
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar etkisini artıracak
Meteoroloji uyardı: Etkisini artıracak
Türkiye'de ilk immün plazma naklinin yapıldığı Malatya'da 200 koronavirüs hastası iyileşti
Çin'den sonra ilk kez o ilimizde yapılmıştı! 200 hasta iyileşti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.