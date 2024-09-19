CHP'li Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'dan tepki çeken hareket! Sunum yapan kadında müdahale etti: "Elini cebinden çıkart"

Cumhuriyet Halk Partisi Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, özel bir laboratuvar ziyaretinde ziraat mühendisi bir kadının sunumunu izlerken bir anda kadının elini tutup zorla cebinden çıkardı.

GENÇ KADIN ŞAŞKINLIK YAŞADI

Ziraat mühendisi kadın şaşkınlık yaşarken, çevredekilerin de rahatsızlığı gözlerden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Doğan'ın bu hareketi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, vatandaşlar tarafından saygısızlık olarak nitelendirildi.

Sosyal medyadaki kullanıcılar, Doğan'a tepkisini şu sözlerle dile geitrdi;

"Kadının saygısız bir davranışı yok, muhtemelen alışkanlık veya konsantre amaçlı da koymuş olabilir. Ama kim olursa olsun müsaade istemeden bir kadının elini tutup cebinden çıkarması büyük saygısızlık."