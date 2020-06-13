CHP'li Onursal Adıgüzel'den AK Parti'li Mahir Ünal'a yanıt

"Asılsız, sonradan üretildiği belli olan belgelerle CHP'nin kurumsal kimliğini hedef almaya başladılar ve gündemi bu şekilde meşgul ediyorlar. Vatandaşın asıl meselesiyle uğraşmak yerine başka suni gündemlerle gündemi saptırmak aslında AK Parti'nin bir taktiği haline geldi. Bu taktik artık Türkiye'de herkes tarafından çözülmüş durumda. Yeter ki ekonomik buhran, işsizlik, kaynamayan tencere, birikmiş faturalar konuşulmasın. Bütün taktikleri gündemi karşılıklı çatışmalara çevirmek ve CHP'yi hedef göstermek.

Mahir Ünal'ın sosyal medya hesabında konuyla ilgili yaptığı paylaşıma değinen Adıgüzel, şu değerlendirmelerde bulundu:

Twitter, 7 bin 340 hesabı kapatmıştı. Twitter'ın bu işlemininin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal , sosyal medyadan paylaştığı ekran görüntüsünde, CHPnet adı verilen ve resmi olarak parti içi iletişim ve duyuruların paylaşıldığı sistemde CHP'de danışmanlık yapan Mücahit Avcı'nın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ailesine yönelik talimatlar verdiğini iddia etti.

"AMATÖRCE HAZIRLANMIŞ BİR GÖRSEL"

"Twitter 7 bin 340 hesabı kapattı. AK Parti'nin kimyasını bozmuş olmalı ki dünden beri AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, amatörce hazırlanmış, az çok internetle haşır-neşir olan herkesin kolaylıkla ayırt edebileceği bir görselle CHP'nin kurumsal kimliğini, CHP'nin üyelerini hedef almıştır. Günümüzün teknolojik gelişmeleriyle böyle sahte ve çeşitli araçları kullanarak üretilen görselleri her platforma bulmak çok kolay."

Onursal Adıgüzel, Ünal'ın "itibar suikastı" meselesini gündeme getirerek CHP'yi, üretilmiş, gerçekle hiçbir alakası olmayan görsellerle hedef aldığını iddia ederek, "Biz CHP olarak itibar suikastı nedir bilmeyiz. Hiçbir zaman yapmadık, yapmayız. Ama kendileri bu işi çok iyi bilirler." ifadelerini kullandı.

Adıgüzel, Ünal'a dün sosyal medya üzerinden de cevap verdiklerini ama henüz kendilerinden özür dilenmediğini söyledi.

"BU BİR KUMPAS"

Mahir Ünal'ın, teyit edilmemiş görsellerle CHP Üyesi Mücahit Avcı'yı hedef aldığını savunan Adıgüzel, bunun "kumpas" olduğunu öne sürdü.