CHP'li Özel: Abdullah Gül'ün, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dünkü açıklamalarını dikkatle dinlediklerini belirterek, "Ömer Çelik, bir süredir AK Parti'deki serbest düşüşe engel olamadıklarının farkında. Ne yaparlarsa yapsınlar artık vatandaşın gönlünde bir yer bulamıyorlar." görüşünü savundu. Çelik'in Giresun mitingiyle ilgili, "O olağanüstü şartlarda oluşan bir fiili durumla ilgili." ifadelerini Özel, "Cumhurbaşkanı'nın her mitinginde koyduğunuz o bariyerleri iki saat önceden boş meydana koyunca nasıl fiili miting oluyor? Miting yapıldıysa bunun sorumluluğunun alınması gerekir. 14 gün sonra Giresun'daki vaka sayısının da alırsın sorumluluğunu." diye değerlendirdi. Özel, 30 Ağustos'un yasaklandığını ileri sürerek, Anıtkabir'e ana muhalefet partisinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM Başkanvekili Haydar Akar olmak üzere, sadece iki kişiye davet geldiğini öne sürdü. "TRUMP'IN MEKTUBUNU YALAYIP YUTUP SUSMAK VAR" Vatandaşın, "Bunlar, Malazgirt'e verdiği önemi 30 Ağustos'a vermiyorlar." eleştirisinde bulunduğunu iddia eden Özel, şöyle konuştu:

"Bir toplum mühendisliği yapacaklar akılları sıra, 1920 ile 2002'nin 3 Kasım'ı arasındaki kısmı kesiyor. 1920 ile 3 Kasım'ı birleştiriyor. Arada Atatürk yok. Meydan muharebelerinin başkomutanı, İsmet Paşa, Sevr'i yırtıp atıp Lozan'ı yapmak, Türkiye'nin tapu senedini kazananlar yok. Atatürk ve kadrolarının Türkiye'de büyük bir antiemperyalist zafer kazanması, Anadolu'da örnek bir zafer kazanması, Amerika'ya karşı Johnson mektubuna direnmek, Kıbrıs Barış Harekatı yok. Varsa yoksa 'one minute' var. Trump'ın mektubunu yalayıp yutup susmak var." "DÜZENLİ TEST YAPILACAKSA MADEN İŞÇİLERİNE YAPILSIN" Özel, dün Mecliste düzenlediği basın toplantısında adli yıl açılış programına katılacaklardan korona testi yaptırmasının istenmesine ilişkin eleştirilerini hatırlatarak, "O hadsizliğe verdiğimiz cevap ortada. Az bile verdik fazlasını bile hak ettiniz." dedi. Düzenli test yapılacaksa, maden işçilerine yapılması gerektiğini belirten Özel, haftalarca uğraşması neticesinde maden işçilerine bir kez korona testi yapıldığını anlattı. "ÖLENLER BU MİLLETİN İNSANLARIDIR" Bilim Kurulu'nun bilime uygun cesur kararlar almasını ve bu kararların bir an önce uygulanmasını beklediklerini ifade eden Özel, "Bilim Kurulu, kafalarda ciddi soruların olduğu bir kaç konuya açıklık getirmelidir." dedi.

Türkiye'ye gelecek zatürre ve grip aşısı için ithalatçı firmaların stoklarının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Özel, bu aşılarla ilgili geçen yıldan farklı kriterlerin ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Bu ürünlerin karaborsaya düşebileceğine dikkati çeken Özel, "Kimsenin kendi tercihine ya da parası olanın erişebildiği, ihtiyacı olanın erişemediği bir sürece sürüklenmemesi lazım. Bu iş, Devlet Bahçeli'nin 'Bayramlarda da trafik kazasında yirmişer kişi ölüyordu' diyeceği kadar basitleştirilip, sıradanlaştırılacak, normalleştirilecek bir mesele değildir. Ölenler bu milletin insanlarıdır." ifadelerini kullandı. "AMERİKA'NIN ALDIĞI KARAR BERBAT BİR KARARDIR" ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasına ilişkin Özel, "Amerika'nın aldığı karar, 1 Eylül Dünya Barış gününde, berbat bir karardır, kötü bir haberdir. Adanın barışına katkı sağlamaz. Doğu Akdeniz'de suları ısındırmaya devam eder. Kıbrıs'taki kimsenin, kuzeyindeki, güneyindeki kimsenin menfaatine değildir. CHP olarak bunu son derece tehlikeli görüyoruz. AKP iktidarının ABD ile ilişkilerimizi, sağduyu, karşılıklı saygı ve kurumsal bağlardan koparıp, kişiler arası ilişkilere indirmesinin faturasını, giderek kabaran bir faturayı hep birlikte ödüyoruz." yorumunu yaptı.