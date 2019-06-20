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CHP'li Özel'den anket açıklaması! 'Yalvarıyorum' diyerek seslendi

SEÇİM HABERLERİ  | 20.06.2019 08:16 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 23 Haziran seçimlerine ilişkin yapılan anketlerle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

CHP'li Özel'den anket açıklaması! 'Yalvarıyorum' diyerek seslendi

Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçmenlere uyarıda bulundu. Yapılan anketlere dikkat çeken Özel, "Sözüme kıymet veren herkese sesleniyorum, YALVARIYORUM!!!" ifadelerini kullandığı paylaşımında şöyle devam etti:

"Son günlerde açıklanan ya da açıklanacak hiçbir anketi ciddiye almayın.

Bu seçim öyle % 5-7-10 fark ile değil bir tek oyla kazanılacak.
Sonuna kadar çalışmalı, sonuna kadar korumalı, mazbata alınmadan asla gevşememeliyiz."


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CHP Özgür Özel 23 Haziran seçimi son anket sonuçları

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