CHP'li Özel'den anket açıklaması! 'Yalvarıyorum' diyerek seslendi

Özgür Özel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, seçmenlere uyarıda bulundu. Yapılan anketlere dikkat çeken Özel, "Sözüme kıymet veren herkese sesleniyorum, YALVARIYORUM!!!" ifadelerini kullandığı paylaşımında şöyle devam etti:

"Son günlerde açıklanan ya da açıklanacak hiçbir anketi ciddiye almayın.

Bu seçim öyle % 5-7-10 fark ile değil bir tek oyla kazanılacak.

Sonuna kadar çalışmalı, sonuna kadar korumalı, mazbata alınmadan asla gevşememeliyiz."

Sözüme kıymet veren kerkese sesleniyorum,

YALVARIYORUM!!!



Son günlerde açıklanan ya da açıklanacak hiçbir anketi ciddiye almayın.



Bu seçim öyle % 5-7-10 fark ile değil bir tek oyla kazanılacak

Sonuna kadar çalışmalı,

Sonuna kadar korumalı,

Mazbata alınmadan asla gevşememeliyiz. — Özgür Özel (@eczozgurozel) 19 Haziran 2019



