CHP'li Özel'den flaş açıklama: Soma'da koronavirüs tespit edilen maden işçileri var

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Soma’nın madenler nedeniyle akciğer hastalıkları bakımından üst düzeyde risk taşıyan bir ilçe olduğunu belirtti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre CHP Özel, ilçedeki madenlerde çalışan işçiler arasında koronavirüsü taşıdığı tespit edilenler bulunduğunu, buna karşın yeterli önlemlerin halen alınmadığını söyledi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Özel, "Üretim amaçlı çalışma durdurulmalı, işçiler ücretli izne çıkarılmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"İşçiler, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı koşullarda sıkış tepiş, burun buruna çalıştırılıyorlar.

Bu koşullar sadece işçiler için değil bir maden kenti olan tüm Soma için ciddi riskler oluşturuyor.

Üretim amaçlı çalışma durdurulmalı, işçiler ücretli izne çıkarılmalıdır."





