CHP'li Özel'den MHP'li Büyükataman'a: Özgür Özel korkar ama CHP Grup Başkanvekili korkmaz

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özel, koronavirüse ilişkin ilk günlerde alınan tedbirlere devam edilmesi gerektiğini belirterek, “Hep birlikte ciddiyetle tedbirleri sürdürmemiz gerekiyor. Bu kadar tehlikeli bir hastalığı sakın kimse hafife almasın. Sağlık Bakanı’nın açıklamaları var, ortada bir tartışma var. Türkiye’deki Kovid vakalarının sayısı ve ölüm sayılarının gerçek rakamları yansıtıp yansıtmadığı. Sağlık Bakanı’nın kabul ettiği bir şey var, Türkiye’de bir kişinin Kovid’den ölmesi, Kovid’den öldüğünün kayda geçmesi için PCR testinin pozitif çıkması lazım. Test yapmadan ölenler, test yapıldığı halde sonucu gelmeden ölenlerin ve yüzde 70 doğruluk veren PCR testinin yüzde 30 negatif doğru olmayan sonuç verdiği düşünüldüğünde çok sayıda Kovid’den kaybettiğimiz vatandaşımızın bulaşıcı hastalık tanısıyla gömüldüğünü biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Özel şöyle konuştu:

“Buradan açık çağrıda bulunuyoruz. Bu Meclisin ilk işinin hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit sayılması, onlara ‘şehit’ unvanı verilmesi, yakınlarının şehit yakınlarına tanınan haklardan yararlanmalarının sağlanması lazım. Bu konudaki kanun teklifimizi Meclise sunuyoruz. Tüm siyasi partileri kanun teklifine destek vermeye çağırıyoruz. Canları pahasına cephenin en önünde savaşan bu kahramanlarımızı yaşayanlarını alkışlıyoruz, hasta olanlara acil şifalar diliyoruz.”