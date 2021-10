CHP'li Özel, İçişleri Bakanı'na bu sözlerle yüklendi: Mızrak yine çuvala sığmıyor Süleyman Bey

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'de dün kabul edilen Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"NEDEN 6 YIL BEKLETİLDİ"

Özgür Özel, 6 senedir bu anlaşmanın yürürlüğe girmesini istediklerini hatırlatarak, iktidara, yürürlüğe sokulması için neden 6 yıl bekletildiğini sordu. Özel, "Onların derdi iklim, ihracatçımız açısından oluşabilecek riskler, doğa, küresel ısınma değil; sıcak para, dertleri 3 milyar avroluk destek. Ağacın yeşilinden değil, doların yeşilinden etkilendiklerini bir kez daha gösterdiler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, etrafında kendisine sürekli methiyeler düzen, yanlışlarını görmeyen kadronun, yanlışlarını ortaya koymadıkları için ülkeyi bir felakete sürüklediklerini iddia eden Özel, Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı konuşmasında, Millet İttifakı'na ilişkin eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Özel, "Bağımsız şirketlerin son kamuoyu araştırmaları yüzde 25'i göstermişken ve tarihi dip noktasındayken, halen daha karşısındaki yüzde 75'e 'gavurun kılıcını sallamak' tabirini kullanacak kadar kutuplaştırıcı, şeytanlaştırıcı bir dilden medet uman bir kötülük halinden, kötülüğün zihne, o zihnin devlet yönetimine hakim olmasından bahsediyoruz." sözlerini sarf etti.

Millet İttifakı'nın her geçen gün büyüdüğünü, Cumhur İttifakı'nın ise eridiğini ileri süren Özel, "Sonu ne kadar az kötü istiyorlarsa seçimi o kadar erken yapsınlar. 'Bu parlamentoda hatırı sayılır milletvekilim olsun, muhalefet yapayım'. diyorsanız bir an önce seçim yapın. Görünen o ki bu Meclisten her ay 10-15 milletvekili kaybederek eriyorsunuz." iddiasında bulundu.

"HERHANGİ BİR USULSÜZLÜK BULUNAMADI"

CHP Grup Başkanvekili Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemine ilişkin eleştirilerini anımsatarak, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlık döneminin soruşturulduğunu ancak herhangi bir usulsüzlük bulunamadığını söyledi. Özel, "Kemal Bey açısından SSK dönemi dünyada hiçbir bürokratın araştırılmadığı kadar çok araştırılmış, alnının akıyla çıkmış, o dönemdeki aldığı bütün kararlar övünç meselesine dönüşmüştür. O zaman Sayın Erdoğan hodri meydan, Sayın Kılıçdaroğlu ile bir televizyona çıkın, A Haber'e, moderatör de sizden olsun, SSK dönemini, SGK açıklarını, senin yaptıklarını, yapmadıklarını Kemal Bey ile konuşun." önerisini dile getirdi.

Özgür Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in "Gayrinizami harp usulleri ve yöntemleriyle entegre edilmiş bir kısım hilelerle iktidarın üzerine geliniyor" sözlerini değerlendirirken, "Dönüp dolaşıp savaştan terim mi getiriyorsunuz? Savaşta mıyız? Karşınızda düşman mı var? Biz de bu memleketin evladıyız, siz de bu memleketin evladısınız. Ne harbi? Biz kontrgerilla mıyız? Bu ülke daha iyi yönetilsin diye çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.

"MIZRAK YİNE ÇUVALA SIĞMIYOR SÜLEYMAN BEY"

CHP'li Özel, "AK Parti yönetimi sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesince, TÜGVA'ya usulsüz kiralama yapıldığını" iddia ederek, "Adalar'a 5 Haziran 2018'de kaymakam gitti, 7 Haziran'da Adalar İskelesi'nin üst katı TÜGVA'ya veriliyor. Adalar Kaymakamı, Soylu'nun has adamı, AK Parti'nin gözdesi, Mardin Büyükşehir Belediyesinin Genel Sekreteri, adam dövdürüyor mahkeme kararına rağmen ve 'suç işleri bakanı' da ona polisleri veriyor. Mahkeme kararına rağmen hukuksuzluk yapanlara İçişleri Bakanlığı soruşturma açacak mı? Mızrak yine çuvala sığmıyor Süleyman Bey." sözlerini sarf eti.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI

Özel, Boğaziçi Üniversitesindeki eyleme ilişkin "Atadıkları kayyum, Boğaziçi'nin boğaz gören yeşil yerlerini Katarlılar'a peşkeş çekmek için komisyon kurmuş, öğrenci isyanda, öğretim görevlileri itirazda, polis üniversitede. Cumhurbaşkanı Erdoğan rektör yetkilerine ilişkin yasa çalışması yapın diyor. yine Meclis'e talimat. Daha da sertleşecek yetki. 'Üniversite özerkliği' diye gelenlerin ülkeyi getirdiği noktaya, 'yasaklarla mücadele" diye gelenlerin, son koydukları yasaklara bakın." diye konuştu.

Özgür Özel, söz konusu eylemde gözaltına alınan öğrencilerin, daha önce gözaltına alınanlar gibi terör örgütleriyle hiçbir irtibatının bulunmadığını kaydetti.

Öte yandan başka bir öğrencinin sınıfta arkadaşlarına çay attığı için ceza aldığını hatırlatan Özel, "bir ceza verilecekse, Cumhurbaşkanını örnek alan öğrenciye değil, okul yönetimine verilmesi gerektiğini" savundu.

BAKAN MUŞ'UN GIDA FİYATLARIYLA İLGİLİ İFADELERİNE AÇIKLAMA

CHP'li Özel, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un gıda fiyatları konusundaki açıklamaları sırasında "Serbest piyasa ekonomisi geçerlidir, doğrudan fiyatlara müdahale edilemez" dediğini aktararak, "Doğru lafa ne denir de Mehmet Bey, birlikte grup başkanvekilliği yaptığımız Sayın Bakan, sen bunu niye bize söylüyorsun? Bakanlar Kurulu diye 15 günde bir toplanıyorsunuz, Anayasal zemini yok tek adam yönetimi ama atadığı bakanları topluyor ya, orada söyleyeceksin. 'Yok utandırmayayım başka bakanların yanında' diyorsan baş başa söyleyeceksin. 'Ticarete bu tip laflar zarar veriyor, tedirginlik oluyor, siz böyle yaparsanız daha da kötüye gider, demeyin' derseniz olur. Mehmet Bey çok kalabalıksa biz çıkalım Türkiye olarak siz baş başa kalın." açıklamasında bulundu.

PANDORA BELGELERİ

Özel, "Pandora belgeleri" bağlamında bir Türk şirketin vergi cennetinde Türkiye'den bir kişiye 1 milyar liralık bağış yaptığını itiraf ettiğini ancak bu kişiyi açıklamadığını anımsattı. Özgür Özel, "Kimin bağış yaptığıyla ilgilenecek değiliz ama adam kamudan 16 milyarlık ihale alan biri. Bu ismi bize vereceksiniz Erman Ilıcak. Bu bağış, neden bu memlekette değil de vergi cennetinde yapılıyor?" sözlerini sarf etti.

ANAYASA'NIN İLK 4 MADDESİYLE İLGİLİ TARTIŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, "Anayasa'nın ilk 4 maddesi" konusunda eleştirmesine ilişkin ise Özel, "Erdoğan, bir özür gerekiyor. Seçim ve yönetim gidiyor diye bu kadar endişe sizin algınızı karartmış ve sanrılar görüyorsunuz. Gördüğünüz sanrı şu sonucu vermiş, İsmail Kahraman ile Kemal Kılıçdaroğlu'nu karıştırdınız dün. 'Anayasa'nın ilk 4 maddesi gitsin, laiklik kalksın' diyen sizin iki önceki Meclis Başkanınız İsmail Kahraman." ifadesine yer verdi.

3600 EK GÖSTERGE

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında 3600 ek göstergenin gelecek yıl sonuna kadar hayata geçirileceğini açıkladığını belirterek, "3 maddelik kanun, 15 dakikada yazarım. Ne hukuki altyapı hazırlığı? Gelecek senenin sonunda verilecek, doğru. 'Seçim yapılınca, 2022 sonunda alırsınız, CHP gelir verir' diyor." görüşünü savundu.

CHP'li Özel, bir gazetecinin, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın, güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda 6 siyasi partinin yaptığı toplantıya ilişkin "Halkın aldığı yetkiyi vermeyeceğinden dolayı bu çalışmalar siyasi irtica faaliyeti" sözlerini hatırlatarak, değerlendirmesini sorması üzerine şu yanıtı verdi:

"Çok memnun oldum Bülent Bey'in tasasına, 6 kişi bir aradayız, yansın kendi derdine, Devlet Bahçeli ile kalmış baş başa, karşısı yüzde 75, düşmüşler 25'e. Millete daha iyisini, güçlendirilmiş parlamenter sistemi öneriyoruz, heyecanlanıyor, anketlerde yüzde 65 parlamenter sisteme destek var. Millet önüne konulan metne bakar, 'bu olsun' derse, güçlendirilmiş parlamenter sistem gelir. Kendileri OHAL sopasıyla seçim öncesindeki ve sırasındaki haksızlık ve usulsüzlüklerle anayasa değiştirdi, milletin yüzde 67 destek verdiği bir anayasaya 'gericilik' demek, milleti hafife almanın, milleti kendinden aşağıda görmenin itirafıdır. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Bülent Bey'e ilk vedayı buradan yapalım."

