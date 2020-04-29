HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'li Özel 'Soma kırmızı alarm veriyor' demişti! 2 apartman karantinaya alındı

CHP'li Özel 'Soma kırmızı alarm veriyor' demişti! 2 apartman karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 21:15 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde iki apartman koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınırken, Alaşehir ilçesine bağlı Caberfakıllı Mahallesi'nde 15 Nisan’da başlatılan ve bugün sona ermesi beklenen karantina süresi 5 Mayıs’a kadar uzatıldı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Soma'daki riskin çok daha yüksek olduğunu ve tedbir alınmasını istemiş ve "Belki birkaç hafta sonra çok geç olacak ve Soma, Türkiye'nin çok üzerinde bir vaka sayısıyla karşı karşıya kalacak" demişti.

CHP'li Özel 'Soma kırmızı alarm veriyor' demişti! 2 apartman karantinaya alındı

Manisa Valiliği, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan karantina uygulamalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Zeytin Sokak No:13 ve İnönü Mahallesi Kutup Sokak No:11 adreslerinde bulunan 2 apartmanda 29.04.2020 tarihi itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 29.04.2020 tarihli ve 2020/29 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır. Ayrıca ilimiz Alaşehir ilçesi Caberfakıllı Mahallesi'nde 15.04.2020 tarihi itibariyle başlatılan 14 günlük karantina uygulaması İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile 05.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

CHP'Lİ ÖZEL: SOMA KIRMIZI ALARM VERİYOR

Soma'da özel tedbirlerin alınmasını isteyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bugün çıkıp bir iradenin Soma'ya özel kararlar açıklaması lazım. Soma kırmızı alarm veriyor. Madenlerde üretim amaçlı çalışmaların durdurulması, madencilere işsiz kalmayacaklarının ve koronavirüsün meslek hastalığı olarak sayılacağının güvencesinin verilmesi gerekiyor. Bölgedeki sağlık çalışanlarının da uyarıları doğrultusunda, madenlerdeki çalışmaları durdurup, tüm madencileri evlerinde karantinaya alıp teması kesmezsek, belki birkaç hafta sonra çok geç olacak ve Soma, Türkiye'nin çok üzerinde bir vaka sayısıyla karşı karşıya kalacak. Bu konuda çok acil olarak çağrıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

AK PARTİ VEKİLİ ÖZKAN'DAN CHP'Lİ ÖZEL'E SOMA YANITI

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “Soma, koronavirüs salgını noktasında kırmızı alarm veriyor” açıklamasına tepki göstererek, “Soma ilçesindeki pozitif vaka sayısı Türkiye ortalamasının oldukça altında seyretmektedir” demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Traktörün arkasına bağlayarak 4 kilometre sürüklediTraktörün arkasına bağlayarak 4 kilometre sürükledi
Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!Yok böyle ilan: 15 gün uyuyana 11 bin TL maaş!

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Dicle Canova'dan önemli açıklama

Turgay Kalyoncu koronavirüsten hayatını kaybetti

Turgay Kalyoncu koronavirüsten hayatını kaybetti

Türkiye'nin 'koronafobi' haritası çıkarıldı!

Türkiye'nin 'koronafobi' haritası çıkarıldı!

Bakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

Koronavirüs sonrası müstakil ev fiyatları uçtu

Koronavirüs sonrası müstakil ev fiyatları uçtu

İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

Adana'da uygulamadan kaçan genci vuran polis açığa alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

Diğer Haberler
29 Nisan 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula

Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

MSB açıkladı! Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yardım eli

MSB açıkladı! Güney Afrika Cumhuriyeti'ne yardım eli

Starlink uydularının geçişi Mersin'den gözlendi

5 dakika sürdü! Bu kez Mersin'de...

Ankara'da korkunç olay! Cansız bedeni merdivenlerde bulundu

Ankara'da korkunç olay! Çarşının merdivenlerinde ölü bulundu

Vahşet! Eşeği traktörün arkasına bağlayarak 4 kilometre sürükledi

Traktörün arkasına bağlayarak 4 kilometre sürükledi

Anadolu Yakası'nda yoğun trafik havadan görüntülendi

Anadolu Yakası'nda yoğun trafik havadan görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.