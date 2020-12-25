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CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

25.12.2020 00:59 | Son Güncelleme:
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CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP İstanbul Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat'a seks şantajı yapıldığı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla çetenin yakalandığı öne sürüldü.

İddiaya göre, CHP İstanbul Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Özgür Karabat, seçim çalışmaları sırasında bir kadınla tanıştı. Kadın Karabat'ı evine davet etti. A.A., A.D.E., C.A. ve E.B.'den oluşan dört kişilik çete, evdeki gizli kamerayla milletvekilini kayda aldı.

Kamera görüntülerini daha sonra milletvekiline gönderen çete, Karabat’tan 10 milyon TL istedi.

BAKAN SOYLU'DAN YARDIM İSTEDİ

Odatv'nin haberine göre Karabat ise şantaja boyun eğmeyerek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istedi. Bakan Soylu’nun direktifiyle, Kıbrıs’a kaçan şantaj çetesi yakalandı.

ÇETE ÜYELERİ TUTUKLANDI

Çete üyeleri çıkarıldıkları 11. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından şantaj yaptıkları gerekçesiyle dün tutuklandı.

KARABAT BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEK

Gazeteci Aytunç Erkin ise Halk TV'de, şantaja maruz kalan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın bugün konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

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