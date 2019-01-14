CHP'li Özgür Özel: AK Partili vekiller, yeni sistemden çok hoşnut değil

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TBMM'deki tartışması gündem olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sözcü'den Başak Kaya'ya konuştu.

"Açılan yüksek tazminat davaları nedeniyle artık muhalefet de parayla yapılabilir hale geldi. Paran kadar konuş dönemi başladı" diyen Özel, Hulusi Akar ile yaşadığı tartışma sonrası hakkında linç kampanyası başlatıldığını söyledi. Özel, "Bana kimler sahip çıktı biliyor musunuz? ‘Ergenekoncu, Balyozcu' diye suçlanan komutanlar" ifadelerini kullandı.

Özel şu mesajları verdi:

Uçakta, Meclis kulisinde, yemekte, ziyaretlerde yan yana geldiğimiz AKP milletvekilleri, yeni sistemden ve durumdan çok hoşnut değil. Çok çaresiz kaldıkları konular var. Bakanlara ulaşamıyorlar.

Arada bir Meclis'e atanmış bir bakan geldiğinde otobandaki gişe gibi kuyruk oluyorlar. Aynı gemideyiz edebiyatı yapıyorlar ama gemiyi yürütemiyorlar. Başkanlık sistemi oturmadı. Bunu onlar da görüyor.

AKP'nin hep bir mazereti vardı. Anayasa değişikliğinden sonra artık mazeretleri kalmadı. Yeni yönetim biçiminin her soruna çare olacağını söylediler. ‘Verin yetkiyi dolar, faiz, enflasyon nasıl düşecek görün' dediler. ‘Bürokratik oligarşi aşılacak, hızlı karar verilecek, sorunlar çözülecek' dediler. Vatandaş şimdi ‘Aldın yetkiyi faiz, dolar niye yükseldi' diyor.